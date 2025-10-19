Луврдағы қарақшылық: «Аполлон» галереясында не сақталған
АCТАНА. KAZINFORM – Императрица Евгенияның корпусымен бірге тұрған тәжі қылмыс болған жердің жанынан табылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Жексенбі күні таңертең Париждегі әйгілі мұражайға қарақшылар шабуыл жасады. Олар бағалы заттарды ұрлау үшін «Аполлон» галереясына кірген.
Алдын ала тергеу қорытындысы бойынша жүзін бетперде арқылы толығымен жасырған төрт қылмыскер екі қуатты TMax скутерімен келген. Олар Сена жағалауындағы құрылыс жұмыстары жүріп жатқан ғимаратқа жеткен. Сөйтіп автокөлік мұнарасын пайдаланып, бірінші қабаттағы «Аполлон» галереясына тікелей кірген.
Терезелерді сындырғаннан кейін екі ер адам ғимаратқа кірген. Олар бірінші екі галереяға – Наполеон галереясы және француз монархтарының галереясына кіргені белгілі болды. Жалпы алғанда, ұрылар Наполеон мен императрицаның зергерлік бұйымдар топтамасынан тоғыз затты, оның ішінде алқа, брошь, диадема және басқа да зергерлік бұйымдарды ұрлаған. Дегенмен коллекциядағы ең үлкен, салмағы 140 караттан асатын әйгілі «Регент» гауһар тас аман қалды. Қазір жоғалған заттардың фотосуреттері арқылы келтірілген шығын анықталып жатыр.
Белгілі болғандай, императрицаның тәжі зақымдалған, бірақ Луврға кіреберістегі қораптан табылды. Қазір «Бұл зергерлік бұйымдар алтынды қайта сату үшін балқытылған ба?» деген сұрақ туындайды.
– Кейбір гауһар тастарды бөлшек саудада сату қаупі бар, бұл зергерлік бұйымдарды қалпына келтіруді едәуір қиындатады, - деп түсіндіреді тергеуге жақын дереккөз.
Бүгін мұражай көптеген келуші үшін жабық болды.
Ұрланған заттар Луврдың Аполлон галереясына қойылды. Онда XIV Людовик өзінің билігін алғаш рет күн құдайымен байланыстырған.
Сонымен қатар бұған Наполеон таққа отыру кезінде киген 55,23 караттық «Санси» гауһартасы және монархтардың киімдері мен тәждерін безендірген «Гортензия» деп аталатын қызғылт гауһартас кіреді.
Мұражайдың ең әсерлі бөлмелерінің бірінде XIX ғасырдағы зергерлік бұйымдардың керемет жиынтығы, соның ішінде императрица Мария-Луизаға тиесілі изумрудтар мен гауһар тастар бар.
Бір жерде жиналған жиырма үш зергерлік бұйым үш жинаққа бөлінген: революцияға дейінгі зергерлік бұйымдар, соның ішінде 1722 жылы XV Людовиктің жеке тәжіне қойылған «Регент» және «Санси» гауһар тастары, Бірінші империяның, қалпына келтіру және шілде монархиясы зергерлік бұйымдары және екінші империя әшекейлері, императрица Евгенияның үлкен парюрасының қалдықтары бар.
Тарихи коллекциялары мұражайдағы ең құнды коллекциялардың бірі болып саналатын «Аполлон» галереясы бірнеше жыл бұрын ауқымды жөндеуден және қайта құрудан өтті.
– 2019 жылғы музеографиялық жаңару жұмысы аясында тәждегі гауһар тастарды көрсету үшін үш жаңа сөре жасалды. Бұл мұражай коллекциясы туралы толық тарихи түсінік беруге мүмкіндік берді, - делінген мұражай сайтында.
1990 жылдардан бастап Лувр өз коллекциясын үнемі кеңейтіп келеді. Осылайша сәндік өнер бөлімінің екі бөлек кеңістігінде тәж әшекейлері мен асыл тастар қойылды: «Аполлон» галереясында және Ришелье қанатының бірінші қабатындағы 550-бөлмеде.
Осы жұмыс арқылы Лувр өзінің тарихи тұтастығын қалпына келтіруге ұмтылды. «Аполлон» галереясы шын мәнінде 1532 жылы I Франциск негізін қалаған тәж зергерлік бұйымдары коллекциясының тарихи орны болып саналады.
Ол тарихтың бұрмалануына қарамастан байытылды. Бірақ өкінішке қарай, мемлекет тарапынан 1887 жылы толығымен сатылды.