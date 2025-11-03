Луврдағы ұрлықты жағдайы төмен аудандардан шыққан ұсақ қылмыскерлер жасаған
АСТАНА. KAZINFORM — Луврға жасалған ұрлық әрекетін кәсіби қарақшылар емес, Париждің әлеуметтік жағдайы төмен аудандарынан шыққан ұсақ қылмыскерлер жасаған. Бұл туралы қала прокуроры Лор Бекко мәлімдеді, деп хабарлайды The Guardian.
Париж прокурорының айтуынша, ұсталғандар бұрын тек ұсақ ұрлық жасағаны үшін сотталған. Олардың әрекеттері ұйымдасқан қылмыс әдістеріне сәйкес келмейді, бұған тонау барысында жіберілген көптеген қателіктер дәлел.
— Бұл мүлдем дағдыланбаған қылмыстық әрекет, бірақ оны әдетте ұйымдасқан қылмыстың жоғары эшелондарымен байланыстырмаймыз, — деді Бекко.
Қарақшылардың кәсіби емес екенін олардың қашып бара жатқанда ең құнды қазына — алтын мен қымбат тастардан жасалған Евгения патшайымның тәжін түсіріп алып, оны сол күйі қалдырып кеткені дәлелдейді.
Сондай-ақ қылмыскерлер оқиға орнында ДНҚ іздері қалуы мүмкін құрал-саймандарды да тастап кеткен.
Еске сала кетсек, Луврдағы ұрлыққа қатысы бар деген күдікпен бес адам тұтқындалған, алайда зергерлік бұйымдар әлі табылған жоқ.
Бұған дейін Парижде Лувр мұражайында бағалы бұйымдар ұрланғаны хабарланған еді.
Франция президенті Эмманюэль Макрон Луврдағы зергерлік бұйымдардың ұрланғанына жауап беріп, олардың қайтарылып, кінәлілер жауапқа тартылатынын айтты.
Ал осыдан бұрын Дуров Луврдан ұрланған зергерлік бұйымдарды сатып алуға дайын екенін атап өтті.
Атышулы істі тергеу қалай жүріп жатқанын мына материалдан оқи аласыз.