Люксембургтің Ұлы герцогы Анри билікті үлкен ұлына тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM — 3 қазан, жұма күні Люксембург ресми түрде 25 жылдық Анри дәуірімен қоштасып, жаңа монархты қарсы алды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
70 жастағы Ұлы герцог Анри тақтан бас тартты. Рәсімге Нидерланд пен Бельгиядан келген қонақтар қатысты. Одан кейін оның үлкен ұлы 43 жастағы мұрагер ханзада Гийом парламентте ант беріп, 1890 жылдан бері елді басқарып келе жатқан Нассау-Вейльбург әулетінің жетінші монархы атанды.
Гийом V Конституцияны сақтауға және халық мүддесін қорғауға ант берді. Таққа отыру рәсіміндегі сөзінде жаңа монарх ата-анасына олардың қызмет үлгісі үшін алғыс айтып, елді «прогресс пен еуропалық серіктестік жолымен» басқаруға ниетті екенін мәлімдеді.
Гийом — Ұлыбританиядағы Сандхерст корольдік әскери академиясының түлегі, сондай-ақ Анже университетінде саясаттану және өнер мамандықтары бойынша қос диплом иегері. Ол өз рөліне ұзақ жыл бойы дайындалған. Әкесінен айырмашылығы, Гийом Люксембургтің қарапайым мектептерінде оқыған, бұл оны қоғамға жақындата түседі деп атап өтті премьер-министр Люк Фриден.
Гийомның отбасылық өмірі де әулеттік сабақтастық пен жаңғыруды көрсетеді. 2012 жылы оның Стефания ханшайымға үйленуі ұлттық деңгейдегі маңызды оқиғаға айналды. Бүгінде олардың екі баласы бар — бес жастағы Шарль және үш жастағы Франсуа. Енді бес жастағы Шарль әлемдегі ең жас тақ мұрагері атанды.
Сарапшылар монархтың рөлінде түбегейлі өзгеріс болмайды деп санайды: Ұлы герцог әлі де негізінен өкілдік міндеттер атқарып, заңдарды бекітумен шектеледі. Алайда бельгиялық тарихшы Патрик Вебердің пікірінше, Гийомның мінезінде анасы Мария-Терезаның кубалық түп-тамырына байланысты «латындық стиль» байқалуы мүмкін.
Анри өз шешімін «баяу өмір сүріп, еркіндікті қайта сезінгісі» келетінін айтты. Оның тақтан кетуі Люксембургтегі ширек ғасырлық тұрақтылық кезеңінің аяқталуын білдірсе, Гийомның таққа келуі — 680 мың халқы бар, бірақ Еуропада елеулі рөл атқаратын елдің монархиясының жаңару символына айналды.
Биліктің ауысу рәсімі салтанатты жағдайда өтті. Шетелдік қонақтар арасында Бельгия мен Нидерланд корольдік отбасыларының мүшелері, Еуропарламент төрайымы Роберта Метсола және Еуропалық кеңес төрағасы Антониу Кошта болды. Премьер-министр Люк Фриден Ұлы герцог Анридің билігін «бірлік пен Люксембургтің халықаралық беделін нығайтқан кезең» деп бағалады.
Мерекелік іс-шаралар жексенбіге дейін жалғасады. Осы күндері Люксембург дәстүр, әулеттік сабақтастық пен заманауи қоғам үміттері тоғысқан сахнаға айналмақ.
Бұған дейін Люксембург Палестинаны ресми түрде мойындағаны хабарланған еді.