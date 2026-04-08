    15:20, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    ІІМ Данияр Мейірханға қатысты процессуалдық тексеріс жүргізіп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов Есірткі қылмысы комитетінің төрағасы Данияр Мейірханға қарсы қылмыстық іс қозғалғаны жөніндегі ақпаратқа қатысты мәлімдеме жасады.

    Фото: ҚР ІІМ
    Фото: ҚР ІІМ

    Оның сөзінше, бірнеше қызметкердің арыз-талабына байланысты тексеріс тағайындалған. Әр шағым мұқият зерттеуді талап етеді.

    — Данияр Мейірханға қатысты түскен шағым толық әрі объективті түрде тергеледі. Қазір ол қызметтік міндеттерінен шеттетілген. Қызметтік тексеріс, соның ішінде процессуалдық тексеріс жүріп жатыр, — деді С. Әділов Мәжіліс кулуарында.

    Сондай-ақ журналистер «Данияр Мейірханға қатысты бұған дейінгі жанжалдар қайтадан қарала ма?» — деп сұрады.

    — Алдыңғы фактілерге қатысты тексеріс және сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Прокуратура оларға байланысты негізі бар, процессуалдық шешімдер қабылдады. Сондықтан бұл істер қайта қарастырылмайды, — деді Ішкі істер министрінің орынбасары.

    Айта кетейік, бұған дейін Астанадағы Есірткі қылмысы комитетінің басшысы Данияр Мейірхан қызметінен шеттетілгенін жазғанбыз.

    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
    Автор
