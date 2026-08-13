ІІМ: eGov порталына заңсыз кіру фактілері тіркелген жоқ
АСТАНА. KAZINFORM - ІІМ қазақстандықтардың дербес деректерінің сатылымға шығарылғаны туралы ақпаратқа қатысты пікір білдірді, – деп хабарлайды Polisia.kz.
Қазақстан азаматтарының дербес деректері сатылымға шығарылды деген ақпарат қоғамда алаңдаушылық туғызғаны байқалады. Ішкі істер министрлігі аталған ақпаратты тексерді. Бүгінгі таңда eGov порталына заңсыз кіру немесе қол жеткізу фактілері тіркелген жоқ. Сонымен қатар мұндай хабарландырудың жариялану фактісі назардан тыс қалған жоқ.
-Қазіргі уақытта хабарландыруды орналастырған тұлғаны, ұсынылып отырған деректердің қайдан алынғанын, сондай-ақ оларды заңсыз алуға және таратуға қатысы бар барлық адамды анықтау бойынша қажетті шаралар қабылданып жатыр, -делінген хабарламада.
Ішкі істер министрлігі өз құзыреті шегінде азаматтардың дербес деректерін қорғауға қатысты конституциялық кепілдікті іске асыруға барынша жауапкершілікпен қарайды.
Конституцияның 21-бабында дербес деректерді заңсыз жинаудан, өңдеуден, сақтаудан және пайдаланудан, оның ішінде цифрлық технологияларды қолдану арқылы жүзеге асырылатын мұндай әрекеттерден қорғау тікелей көзделген.
Осыған дейін ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі 15 млн адамның дерегі тарады деген ақпаратқа қатысты пікір білдірген болатын.