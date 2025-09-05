ІІМ есірткімен күресу үшін дрон сатып алмақшы
АСТАНА. KAZINFORM – Ішкі істер министрлігі есірткі плантацияларын оңай анықтау үшін 2026-2028 жылдары дрон сатып алмақшы. Бұл туралы Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының орынбасары Қуандық Әлжанов орталық коммуникациялар қызметінде өтіп жатқан баспасөз мәслихатында мәлім етті.
- Қарасора өсетін жерлерді әуеден барлау құралдарының жоғары тиімділігін көрсетті. 2026–2028 жылдарға арналған нашақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы күрестің кешенді жоспарында Ішкі істер министрлігіне арналған ұшқышсыз ұшу аппараттарын сатып алу көзделіп отыр, - деді ол.
Айтуынша, бұл аппараттар есірткі плантацияларын анықтап, есірткі зертханаларын әшкерелеуге, ұйымдасқан қылмысқа, экстремизмге, ұрлыққа қарсы іс-қимылдарға, қылмыскерлерді іздестіруге де пайдаланылады.
