    18:25, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Шымкентте мұнай өнімдерін ұрлау схемасы әшкереленді

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM – Ішкі істер министрлігі «Шымкент Мұнай Өнімдері» АҚ аумағынан мұнай өнімдерін ұрлау схемасын анықтап, жолын кесті. 

    ІІМ: Шымкентте мұнай өнімдерін ұрлау схемасы әшкереленді
    Фото: ІІМ

    7 қаңтарда Шымкент қаласының полиция департаменті жедел іс-шаралар нәтижесінде жанар-жағармай материалдарын заңсыз шығару арнасын ұйымдастырған адамдар тобын ұстады.

    Қылмыстық схемаға «Шымкент Мұнай Өнімдері» АҚ-мен байланысты кәсіпорындардың бірінің қызметкерлері тартылып, олар мегаполис тұрғындарымен сөз байласқан.

    Ұрланған отынды қылмыстық схеманы ұйымдастырушыларға тиесілі бірнеше базаның аумағында сақтау және сату фактілері анықталды.

    Қаражаттың көлеңкелі айналымы 1 миллиард теңгеден асады.

    Тінту кезінде қомақты ақша, 17 тоннадан астам жанар-жағармай, отынды сақтау және айдау құралдары, сондай-ақ бірнеше автокөлік цистернасы тәркіленді.

    Барлық күдікті ұсталып, аса ірі көлемде ұрлық фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.

    Қылмыстық іс аясында «Шымкент Мұнай Өнімдері» АҚ қызметкерлерінің қылмысқа, оның ішінде контрабандаға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр. 

    Айта кетелік сыбайлас жемқорлық туралы хабарлағандарға 24 млн теңгеден астам сыйақы берілгені туралы жазған едік

