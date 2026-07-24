ІІМ жүргізушілердің медициналық тексеруіне қатысты өзгерісті түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM — Ішкі істер министрлігі «Жол жүрісі туралы» заңдағы өзгерістерге түсініктеме берді.
Жүргізушілердің медициналық тексеруден өтуіне қандай өзгерістер енгізілді?
— Жүргізушілердің медициналық тексеруден өту талабы жаңа талап емес. Бұл норма 2014 жылдан бері «Жол жүрісі туралы» заңда көрсетілген. Қазір Денсаулық сақтау министрлігі мен Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелері өзара біріктірілді. Соның арқасында міндетті медициналық тексеруден өткені туралы мәліметтер екі министрліктің жүйелері арасында автоматты түрде беріледі, — деді ІІМ әкімшілік полиция комитеті төрағасының орынбасары Құралай Карина.
65 жастан асқан жүргізушілер нені білуі керек?
— 65 жастан асқан және мүгедектігі бар жүргізушілерге тек әр екі жыл сайын медициналық тексеруден өтсе жеткілікті. Оның нәтижесі автоматты түрде жүйеге түседі. Сондықтан ешқандай қосымша анықтама жинаудың немесе мемлекеттік органдарға барып жүрудің қажеті жоқ. Сондай-ақ жүргізуші куәлігінің мерзімін ұзарту немесе бұл туралы ІІМ-ге жеке хабарлау талап етілмейді. Азаматтарға алаңдауға еш негіз жоқ. Ешқандай жаңа талап немесе артық құжат рәсімдеу енгізілген жоқ. Барлығы бұрынғыдан да ыңғайлы және қарапайым түрде, — деді спикер.
Әлеуметтік желіде ақпарат тарату туралы.
— Блогерлер мен ақпараттық парақша иелеріне жалған ақпарат таратқаны үшін заңда жауапкершілік бар екенін ескертеміз. Сондықтан ақпаратты таратпас бұрын оның дұрыстығына көз жеткізуді сұраймыз. Себебі жалған мәліметтер халықты шатастыруы мүмкін. Сондықтан тек мемлекеттік органдардың ресми ақпараттарына сенуге кеңес береміз. Қажет болған жағдайда түсіндірме беруге әрдайым дайынбыз, — деді полиция полковнигі.
Айта кетелік Астанада жол ережесін 87 рет бұзған жүргізуші қамауға алынған еді.