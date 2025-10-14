Мадагаскар президентін қызметінен босату үшін парламенттің 130 мүшесі дауыс берді
АСТАНА.KAZINFORM — Мадагаскардың Ұлттық ассамблеясы (парламенттің төменгі палатасы) президент Андри Радзуэлинаны биліктен кетіру туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды ТАСС.
Қатысқан 131 депутаттың 130-ы отставка үшін дауыс берген. Олардың қатарында биліктегі «Андри Радзуэлинамен бірге» партиясының өкілдері де бар екенін Orange порталы жазды.
Бұған дейін президент парламенттің төменгі палатасын тарату туралы шешім қабылдаған, алайда депутаттар бұл шешімді заңсыз деп таныды.
Радзуэлина оппозиция бастамасымен шақырылған Ұлттық ассамблеяның кезектен тыс сессиясын «заңдық негізі жоқ және Конституцияға қайшы» деп атады.
Елдегі саяси дағдарыс 25 қыркүйекте басталды. Электр және су тапшылығына қарсы шыққан жастардың наразылығы біртіндеп президенттің отставкасын талап еткен акцияларға ұласты.
Президент Радзуэлина оппозициямен диалогқа дайын екенін мәлімдегенімен, қызметінен кетуден бас тартты. Ол «қауіпсіз жерде» екенін және елді қашықтан басқарып отырғанын хабарлаған.
Reuters агенттігінің мәліметінше, наразылық білдірушілерді қолдаған бір топ әскери билікті өз қолына алғанын жариялады. Полковник Майкл Рандрианирина малагасий радиосында сөйлеген сөзінде:
— Біз билікті өз қолымызға алдық, — деп мәлімдеді.
Оның айтуынша, биліктің барлық құрылымы таратылып, тек Ұлттық ассамблея ғана өз жұмысын жалғастырады.
Айта кетсек, Радзуэлина билікке алғаш рет 2009 жылы дәл осы әскери құрылым — Құрлық әскерлері кадрлық басқармасы (CAPSAT) қолдауымен келген еді. Ол кезде Радзуэлина оппозиция лидері ретінде сол кездегі президент Марк Равалумананға қарсы шыққан болатын.
Бұған дейін президент елдегі жаппай наразылықтар кезінде Мадагаскардан кетіп қалғаны хабарланған.