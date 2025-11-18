Мадрид пен Барселона арасында жоғары жылдамдықты пойыз қатынайды
АСТАНА.KAZINFORM - Испания билігі Мадрид пен Барселона арасындағы теміржол желісін жаңғыртпақ. Жаңа жоғары жылдамдықты «AVE» желісі Барселона мен Мадрид арасындағы жол жүру жылдамдығын сағатына 350 км-ге дейін арттырып, уақытын екі сағатқа жеткізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Испанияның көлік және тұрақты мобильділік министрі Оскар Пуэнте елдің «жоғары жылдамдық кезеңіне аяқ басатынын» мәлімдеді. Ал бұл ілгерілеуді бірінші болып елдің ең қарбалас және ең бәсекеге қабілетті - Мадрид пен Барселонаны байланыстыратын желі байқап көреді.
Испан баспасөзінің хабарлауынша, жоспар өте ауқымды, рекордтық деңгейге жетуге жақын. Ол пойыздың максималды жылдамдығын сағатына 350 шақырымға дейін арттыруды көздейді. Үкімет бұл арқылы жол жүру уақытын екі сағатқа дейін қысқартуға үмітті.
- Сағатына 350 км жылдамдықпен қытайлар ғана жүреді, - деп атап өтті Пуэнте брифингте.
Бұл Испанияны жылдам жүретін пойыз бойынша әлемдегі екінші ел етеді. Мәселен, Жапонияда жоғары жылдамдықты пойыздар сағатына 320 км жылдамдықпен жүреді.
Қазіргі уақытта желі жоғары жылдамдыққа арналғанымен, пойыздар сағатына ең көбі 300 км (немесе кейбір учаскелерде 310 км/сағ) жылдамдықпен жүреді. 350 км/сағ жылдамдыққа дейін жаңарту тек бедел мәселесі емес, логистикалық қажеттілік.
Министр бұл жеделдетудің себебін түсіндірді. Теміржолдарды либерализациялау және Уиго мен Ирио желілерінің қосылуымен Мадрид-Барселона желісі шамадан тыс жүктеме шегінде тұр.
Сыйымдылықты арттыру және қызметтер санын көбейту үшін тек екі нұсқа бар: теміржол санын арттыру яғни жаңа жолдар салу немесе жылдамдықты арттыру.
Испанияның Көлік департаменті соңғы нұсқаны таңдады. Жылдамдықтың артуы пойыздардың жиі жүруіне мүмкіндік береді. Қарапайым тілмен айтқанда, егер пойыздар жылдам жүрсе, олар циклді тезірек аяқтайды және келесі пойызға жол ашады, бұл жиілік пен сыйымдылықты арттырады.
Пуэнте теміржолдарды жаңарту процесі қазір басталатынын, бірақ біртіндеп, бөлім бойынша жүзеге асырылатынын мәлімдеді.
Жаңғырту жоспары тек негізгі желіні ғана емес, сонымен қатар қазіргі уақытта проблемалы болып отырған ірі қалаларға кіретін жолдарды да қамтиды. Мадридте Аточа мен Чамартиндегі кептелісті азайту үшін Парлада жаңа жоғары жылдамдықты теміржол станциясы салынады. Барселонада болашақ Ла Сагрера хабына назар аударылады.
