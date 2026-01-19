Мадридке баратын жоғары жылдамдықты теміржол қатынасы тоқтатылды
АСТАНА.KAZINFORM - Испания билігі екі жоғары жылдамдықты пойыз рельстен шығып, 39 адамның өмірін қиып, 100-ден астам адамның жарақат алуына әкеп соққан трагедия орнында құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Испания премьер-министрі Педро Санчес дүйсенбіге арналған ресми іс-шараларын тоқтатты.
- Бүгін түнде Адамузтағы қайғылы пойыз апатына байланысты еліміз үшін қайғы түні, - деді Санчес әлеуметтік желіде.
Ол «барлық төтенше жағдайлар қызметі талмай және үйлесімді түрде жұмыс істеп жатқанын» қоса айтты.
Орталық үкімет Әскери төтенше жағдайлар бөлімін (ӘТБ) іске қосты, ал Андалусиядан келген делегат Педро Фернандес оқиға орнына барады.
Андалусия аймақтық үкіметінің президенті сондай-ақ «қажетті көмек көрсету үшін» аймаққа төтенше жағдайлар қызметтері мен логистиканы орналастырылатынын хабарлады, ал оның аймақтық үкіметі Кордова провинциясы үшін Аумақтық азаматтық қорғаныс төтенше жағдай жоспарын іске қосты.
Рейна София университетінің ауруханасы Адамуз қаласында зардап шеккендерге көмек көрсету үшін барлық қажетті ресурстарды үйлестіру мақсатында төтенше жағдай жоспарын іске қосты.
- Мадрид қауымдастығының ауруханалары мен SUMMA 112 топтары Кордовадағы қайғылы оқиғаны бақылап отыр және Андалусия аймақтық үкіметінің қарамағында. Отбасыларға көмектесу үшін Аточа станциясына қолдау көрсету топтары жіберіледі, - деді Мадрид қауымдастығының президенті Изабель Диас Аюсо.
Зардап шеккендер мен олардың отбасыларын қолдау үшін станцияға Азаматтық қорғаныс және 112 төтенше жағдайлар қызметінің қызметкерлері жіберілді.
Испания Корольдік соты да оқиғаны «үлкен алаңдаушылықпен» бақылап отыр және әлеуметтік желілерде зардап шеккендердің отбасылары мен достарына көңіл айтып, жарақат алғандардың тезірек сауығып кетуін тілейді.
Малагадан пойызбен келе жатқан жергілікті RNE журналисі Сальвадор Хименес 24 сағаттық жаңалықтар арнасына соңғы екі вагон рельстен шығып кеткенін, ал олардың бірі «толығымен аударылып», терезелерді сындыруға тура келгенін айтты.
- Біз Малагадан кешкі сағат 6:40-та Мадридке бет алып, уақытында шықтық. Мен бірінші вагонда болдым. Бір кезде жер сілкінісіне ұқсас дыбыс естілді, шынымен де пойыз рельстен шығып кетті. Медицина қызметкерлері дереу көмекке шақырылды, олар терезелерді балғамен сындырып, ақырында біз эвакуацияландық, - деп түсіндірді Хименес.
Адамуз муниципалдық спорт орталығы ең жеңіл жарақаттарды да емдейтін уақытша далалық ауруханаға айналды, содан кейін автобустар жолаушыларды Малага, Севилья және Кордоваға тасымалдау үшін жөнелтілді.
Сонымен қатар, Мадрид пен Кордоба, Севилья, Малага және Уэльва арасындағы жоғары жылдамдықты пойыз қатынасы дүйсенбіге дейін тоқтатылды.