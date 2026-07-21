Мадридте футболдан әлем чемпиондарын миллионнан астам жанкүйер қарсы алды
АСТАНА. KAZINFORM – Испания құрамасының футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатындағы тарихи жеңісін Мадридте миллионнан астам жанкүйер бірге атап өтті, деп хабарлайды Euronews.
Испания құрамасының ойыншылары корольдік Сарасуэла сарайы мен премьер-министрдің Монклоа резиденциясындағы ресми қабылдаулардан кейін ашық автобуспен Мадрид көшелері арқылы Сибелес алаңына бет алды. Жол бойына жиналған жанкүйерлер чемпиондарды қошеметтеп, «Испания! Испания!» деп ұрандатты.
Испания үкіметінің өкілдігі мәліметінше, чемпиондарды қарсы алуға автобустың жүру бағыты бойына 1 миллионнан астам адам жиналған.
Негізгі мерекелік іс-шаралар Сибелес алаңында өтті. Әлем чемпиондары ашық автобустан жанкүйерлерге қол бұлғап, жеңіп алған кубокты жоғары көтеріп, жеңісті халықпен бірге атап өтті.
Дүйсенбі күні ұлттық құраманы Сарасуэла сарайында Испания королі Филипп VI, патшайым Летиция, тақ мұрагері ханшайым Леонор мен инфанта София қабылдады. Кейін команда премьер-министр Педро Санчеспен Монклоа резиденциясында кездесті.
– Бұл – нағыз тарихи жеңіс. Сіздер Испанияны әлем футболының шыңына қайта шығардыңыздар, – деді король Филипп VI ұлттық құрамамен кездесуде.
Ал премьер-министр Педро Санчес футболшылар мен бапкерлер штабына алғыс айтып, команданы 2030 жылғы әлем чемпионатында да чемпиондық атақты қорғауға шақырды.
Испания құрамасы әлем чемпионы кубогын отанына 2010 жылы Оңтүстік Африкада қол жеткізген тарихи жеңістен кейін 16 жылдан соң қайта алып келді.
Сонымен қатар Халықаралық футбол федерациясы (ФИФА) әлем чемпионатының финалынан кейін болған жанжалға байланысты Аргентина құрамасына қатысты тәртіптік іс қозғады.
ФИФА мәліметінше, финалдық ойын аяқталғаннан кейін аргентиналық жартылай қорғаушы Леандро Паредес Испания қорғаушысы Эрик Гарсияға соққы жасап, жартылай қорғаушы Гавиді итерген. Сондай-ақ Науэль Молина испаниялық Родриге шабуыл жасауға әрекеттенсе, Аргентина құрамасының бапкерлер штабының мүшесі Роберто Аяла Даниэль Ольмомен қақтығысқа түскен.
– Оқиғаның барлық мән-жайы зерттеледі. Тәртіптік комитет есеп дайын болғаннан кейін қосымша ақпарат береді, – делінген ФИФА хабарламасында.
Айта кетейік, әлем чемпионатының финалы АҚШ-тың Нью-Джерси штатында өтіп, Испания құрамасы Аргентинаны қосымша уақытта 1:0 есебімен жеңіп, өз тарихындағы екінші әлем чемпиондығын жеңіп алды.