    20:15, 13 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Мадридте жарылыстан 14 адам зардап шекті

    АСТАНА. KAZINFORM — Мадридте бардағы жарылыстан кемінде 14 адам зардап шекті, деп хабарлайды ТАСС.

    Мадридте жарылыстан 14 адам зардап шекті
    Фото: freepik.com

    Оқиғаның себептері әзірге нақтыланған жоқ

    Испания астанасындағы барлардың бірінде болған жарылыс салдарынан кемінде 14 адам зардап шекті. Бұл туралы өңірлік жедел жәрдем қызметі әлеуметтік желідегі X парақшасында хабарлады.

    Ведомство дерегінше, дәрігерлер 14 зардап шеккен адамға көмек көрсеткен.

    Оқиға орнында өрт сөндіру бригадалары жұмыс істеп жатыр. Оқиғаның нақты себептері әзірге анықталған жоқ. 

    Айта кетелік Испанияда жасөспірімдерге темекі шегуге тыйым салынып, ата-аналарға айыппұл енгізілетіні туралы жазған едік

    Тегтер:
    Испания Әлем жаңалықтары Төтенше оқиғалар, апаттар
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар