Мадуро қамауға алынғанда киген спорттық костюм лезде әлемдік трендке айналды
АСТАНА. KAZINFORM — Венесуэланың бұрынғы басшысы Николас Мадуро қамауға алынған сәтте киген Nike Tech Fleece спорттық костюмі жаһандық сән трендіне айналды. Оның ұсталғаннан кейін жарияланған фотосуреті әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, Nike өнімдеріне деген сұраныстың күрт артуына себеп болған. Бұл туралы Euronews жазды.
Компания мәліметінше, Nike Tech Fleece спорттық костюмінің ең сұранысқа ие өлшемдері бірнеше күннің ішінде толық сатылып кеткен. Әсіресе Heather Grey түсті үлгісіне қызығушылық айтарлықтай артқан.
Сұраныстың өсуіне АҚШ президенті Дональд Трамп Мадуро қамауға алынғаннан кейін жариялаған фотосурет түрткі болды.
Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026
Көп ұзамай әлеуметтік желілерде Just Coup It және Steal the Look секілді мемдер кеңінен тарады. Кейбір блогерлер Мадуроның сыртқы келбетін Nike үшін «сәтті продакт-плейсмент» және «тегін маркетинг» деп атады.
Google Trends деректеріне сәйкес, Nike Tech сөзі бойынша іздеу сұраныстары 4 қаңтар күні шарықтау шегіне жеткен. Ал PeakMetrics аналитикалық тобының мәліметінше, 3-5 қаңтар аралығында бұл бренд X платформасында күніне 5 мыңнан астам жазбада аталған. Салыстыру үшін алсақ, өткен жылдың қараша-желтоқсан айларында орташа көрсеткіш тәулігіне 325 жазбаны ғана құраған.
Nike Tech Fleece. For the gym. For errands. For federal custody. pic.twitter.com/3En2ygakKF— Ashley Ha (@ashleybchae) January 4, 2026
Nike компаниясы жағдайға қатысты ресми пікір білдірмеді. Алайда сайтында сатып алушыларға тауар қайта сатылымға шыққан жағдайда хабарлама алу үшін деректерін қалдыру мүмкіндігі ұсынылған. Пікір қалдырған тұтынушылар спорттық костюмнің ыңғайлылығын, әсіресе әуе сапарлары кезінде қолайлы екенін әзілмен жеткізген.
