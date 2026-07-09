Магистратураға түсу үшін кешенді тестілеуге 61 мыңнан астам өтініш қабылданды
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеуге қатысу үшін 61 мыңнан астам өтініш түсті, деп хабарлайды Ұлттық тестілеу орталығы.
Салыстырмалы түрде, 2025 жылы кешенді тестілеуге қатысуға 51 мыңнан астам адам өтініш берген.
Ұлттық тестілеу орталығының мәліметінше, талапкерлер арасында ең көп таңдалған білім беру бағыттары – педагогикалық ғылымдар, инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары, сондай-ақ бизнес, басқару және құқық бағыттары.
– Даярлау бағытын (бейінді және ғылыми-педагогикалық) және тестілеу тілін кешенді тестілеу басталғанға дейін жеке кабинетте өзгертуге болады, – деп хабарлады орталық.
Кешенді тестілеудің күні, орны мен уақыты туралы ақпарат 14 шілде күні түсушінің жеке кабинетінде жарияланады.
Айта кетейік, Қазақстан мен Венгрия қос дипломды магистратура бағдарламасын іске қосты.