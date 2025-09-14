KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    17:32, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Махмұд Сабырхан екі дүркін әлем чемпионы атанды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық боксшы Махмұд Сабырхан Ливерпульдегі әлем біріншілігінің алтын медалін иеленді. 

    Махмұд Сабырхан екі дүркін әлем чемпионы атанды
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық боксшы 55 келіге дейінгі салмақта үздік атанды. 

    Махмұд ақтық сында Рафаэль Лосано Серраномен (Испания) алтын жүлдені сарапқа салды.

    Отандасымыз үш раунд бойы басымдық танытты. Нәтижесінде Махмұд Сабырхан еш қиындықсыз жеңіске жетті.

    Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында екі алтын, бір күміс медаль бар. Бұған дейін Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін) алтын медаль иеленсе, Назым Қызайбай (48 келіге дейін) күміске қол жеткізген болатын.

