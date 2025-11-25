Макрон жақын арада әскери қызметке ерікті шақыру туралы жариялауы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Франция президенті Эмманюэль Макрон 27 қарашада ерікті әскери қызметтің енгізілетінін жариялауы мүмкін, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Француздық Le Figaro газетінің дереккөздері бойынша, әскерге жылына 10 мыңнан 50 мыңға дейін адамды алу қарастырылып отыр.
Еріктілер 10 айға дейін қызмет ете алады. Бұл ретте жалақысы бірнеше жүз еуро көлемінде болады.
Франциядағы ерікті әскери қызмет жобасы бірнеше ай бойы талқыланып келеді.
- Франция қуатты армиясы бар, бірақ сондай-ақ ұжымдық қайта жаңғыру мүмкіндігі бар күшті ел болып қалуы керек, - деп мәлімдеді француз көшбасшысы сенбі күні Йоханнесбург қаласында (ОАР) өткен G20 саммитінде.
Франция 1997 жылы президент Жак Ширактың тұсында әскери міндеттілікті жойды.
- Еуропадағы көптеген көршілеріміз ұлттық қызметті қайта жандандыру үстінде, - деді Қарулы күштер штабының бастығы генерал Фабьен Мандон сенбі күні France 5 арнасының эфирінде.
Ол сондай-ақ бұл «елімізде сақталуы тиіс элементтердің» бірі екенін атап өтті.
Макрон ерікті қызмет идеясын осы жылдың 13 шілдесінде жоғары лауазымды офицерлер аудиториясына ұсынды.
Франция қарулы күштерінде шамамен 200 мың белсенді және 47 мың резервист бар, және бұл сан 2030 жылға қарай сәйкесінше 210 мың және 80 мыңға дейін артады деп күтіліп отыр.
«Ұлттық бірлестік» (RN) президенті, еуродепутат Джордан Барделла әскери қызметті қалпына келтіруді «қолдайтынын» мәлімдеді.
Сенаттағы социалистер фракциясының төрағасы Патрик Каннер сақтық танытып отыр.
- Мен бұл мәселеге өте сақ қараймын. Бүгінде мен кәсіби армияға сенемін. Егер жастар өздерін елге арнағысы келсе, онда, әрине, мен оны толықтай қолдаймын, - деді ол жексенбіде France 3 телеарнасына берген сұхбатында.
Бұған дейін Францияда зейнеткерлік жас 64-ке дейін көтерілмейтінін жазған едік.