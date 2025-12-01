Макрон желтоқсан айында Қытайға мемлекеттік сапармен барады
АСТАНА. KAZINFORM — Франция президенті Эмманюэль Макрон Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің шақыруымен 3–5 желтоқсан аралығында Қытайға мемлекеттік сапармен барады. Бұл туралы ҚХР СІМ-нің ресми өкілі Линь Цзянь дүйсенбі күні хабарлады, деп жазады Синьхуа.
Бұл Эмманюэль Макронның Қытайға төртінші мемлекеттік сапары болады және Си Цзиньпиннің өткен жылы Францияға жасаған тарихи сапарына жауап ретінде ұйымдастырылатын сапар болып саналады. Сол сапар ҚХР мен Франция арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 60 жыл толуына арналған еді.
Сапар барысында Си Цзиньпин Э. Макронмен кездесіп, қытай-француз қатынастарын жаңа жағдайға бейімдеу бағыттарын талқылайды. Сондай-ақ екі елдің лидерлері халықаралық және аймақтық маңызды мәселелер бойынша терең пікір алмасады.
Сонымен қатар, ҚХР Мемлекеттік Кеңесінің премьері Ли Цян мен Қытай Халықтық Ұлы Жиналысының Тұрақты комитетінің төрағасы Чжао Лэцзи Макронмен жеке кездесулер өткізеді.
Линь Цзяньнің айтуынша, Франция жаңа Қытаймен елшілік деңгейінде дипломатиялық қатынастар орнатқан алғашқы ірі батыс державасы болған. Қытай-француз қатынастарының ұзақ тарихы, ерекше құндылықтары бар және маңызды миссияны атқарады.
Соңғы жылдары екі елдің басшыларының стратегиялық жетекшілігімен барлық деңгейде тығыз алмасулар жүргізіліп, практикалық салада жемісті ынтымақтастық және көпжақты мәселелерде тиімді үйлестіру байқалады, деді дипломат.
Халықаралық жағдайдың өзгермелі және күрделі ахуалында Қытай Франциямен бірге алдағы сапарды стратегиялық коммуникацияны нығайту, прагматикалық ынтымақтастықты тереңдету, көпжақты форматтардағы үйлестіруді белсендіру және қытай-француз қатынастарының жаңа жетістіктеріне қол жеткізу мүмкіндігі ретінде пайдалануға дайын.
Ресми өкілдің айтуынша, бұл екі елдің Еуропалық одақпен қатынастарды нығайтуға, көпжақты ынтымақтастықты қолдауға, сондай-ақ әлемде бейбітшілік, тұрақтылық пен гүлденуге үлес қосуына мүмкіндік береді.
