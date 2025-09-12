KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:54, 12 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Мал азығына ерте қамданған өңір белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда 28,9 млн тонна мал азығы дайындалды, деп хабарлайды АШМ баспасөз қызметі.

    мал азығы, жемшөп
    Фото: АШМ

    2025–2026 жылғы қыстақ маусымына дайындық аясында ауыл шаруашылығы жануарларына арналған мал азығын дайындау жұмыстары жалғасып жатыр.

    Жергілікті атқарушы органдардың мәліметінше, 23 млн тонна шөп (жоспардың 93,6%), шамамен 1,8 млн тонна сүрлемшөп (105,5%), 1,4 млн тонна құрамажем (24,5%), 1 млн тонна сүрлем (50,8%) және 1,8 млн тоннадан астам сабан (39,2%) дайындалған.

    — Белсенді жұмыс Солтүстік Қазақстан облысында (116,2%), сондай-ақ Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Жетісу облыстарында және Шымкент қаласында (100%) жүргізіліп келеді. Дайындалған мал азығының көлемі жоспарланған өнім өндіруді, төл алуды және мал басының сақталуын қамтамасыз етуге жеткілікті. Жалпы, республикадағы мал азығымен қамтамасыз ету жағдайы тұрақты, — делінген АШМ таратқан ақпаратта.

    Бұған дейін АШМ-ға 2 айда мал шаруашылығын дамытудың кешенді жоспарын әзірлеу тапсырылды.

    Тегтер:
    Жемшөп Ауыл шаруашылығы ҚР АШМ
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар