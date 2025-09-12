Мал азығына ерте қамданған өңір белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда 28,9 млн тонна мал азығы дайындалды, деп хабарлайды АШМ баспасөз қызметі.
2025–2026 жылғы қыстақ маусымына дайындық аясында ауыл шаруашылығы жануарларына арналған мал азығын дайындау жұмыстары жалғасып жатыр.
Жергілікті атқарушы органдардың мәліметінше, 23 млн тонна шөп (жоспардың 93,6%), шамамен 1,8 млн тонна сүрлемшөп (105,5%), 1,4 млн тонна құрамажем (24,5%), 1 млн тонна сүрлем (50,8%) және 1,8 млн тоннадан астам сабан (39,2%) дайындалған.
— Белсенді жұмыс Солтүстік Қазақстан облысында (116,2%), сондай-ақ Ақмола, Ақтөбе, Жамбыл, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Жетісу облыстарында және Шымкент қаласында (100%) жүргізіліп келеді. Дайындалған мал азығының көлемі жоспарланған өнім өндіруді, төл алуды және мал басының сақталуын қамтамасыз етуге жеткілікті. Жалпы, республикадағы мал азығымен қамтамасыз ету жағдайы тұрақты, — делінген АШМ таратқан ақпаратта.
Бұған дейін АШМ-ға 2 айда мал шаруашылығын дамытудың кешенді жоспарын әзірлеу тапсырылды.