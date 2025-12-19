KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:53, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Малайзияда жауыннан кейінгі селге байланысты 15 мыңнан астам адам эвакуацияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Малайзиядағы қатты сел салдарынан 15 мыңнан астам адам уақытша орналастыру пункттеріне көшірілді, деп жазды Bernama агенттігі.

    Малайзияда жауыннан кейінгі селге байланысты 15 мыңнан астам адам эвакуацияланды
    Фото: Bernama

    Су деңгейінің күрт көтерілуі алты штаттың мыңдаған тұрғындарын үйлерінен кетуге мәжбүр етті. Эвакуацияланғандардың жалпы саны — 15 358 адам.

    Сел келтірген зиян негізінен мына штаттарды қамтыды:

    • Паханг — 13 472 адам

    • Тренгану — 1 344 адам

    • Джохор — 356 адам

    • Келантан — 186 адам

    2024 жылы Малайзияны жайлаған селден келтірілген жалпы зиян 933,4 миллион ринггитке, яғни 228,6 миллион АҚШ долларына тең болды, бұл елдің жалпы ішкі өнімінің (ЖІӨ) шамамен 0,05%-ына сәйкес келеді.

    Өткен айда да Малайзиядағы су тасқына байланысты эвакуацияланғандар саны 18 мыңнан асқан еді.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Малайзия Жауын-шашын
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар