Малайзияның бұрынғы премьер-министрі 15 жылға бас бостандығынан айырылды
АСТАНА. KAZINFORM - Бұл қазір түрмеде отырған бұрынғы премьер-министрдің екінші соты, деп хабарлайды Euronews.
Малайзияның бұрынғы премьер-министрі Наджиб Разак ақша жылыстату және билікті теріс пайдалану бабы бойынша кінәлі деп танылып, 1MDB мемлекеттік инвестициялық қорынан ірі көлемде қаражат жымқырғаны үшін 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Оған 2,8 миллиард еуро айыппұл салынды.
Бұл бұрынғы премьер-министр үшін ірі көлемдегі сыбайлас жемқорлыққа қатысты екінші жоғары деңгейлі сот процесі. Ол қазірдің өзінде осы қорға қатысты басқа үкім бойынша қамауда.
Тергеушілердің айтуынша, Разактың жеке банк шоттарына жүздеген миллион еуро салынған. Ал қорғаушылары оның манипуляцияға ұшырағанын және қаражат Сауд Арабиясынан «саяси қайырымдылық» ретінде келгенін мәлімдеді. Куала-Лумпур Жоғарғы Соты бұрынғы премьер-министрдің барлық транзакциядан хабардар болғанына көптеген дәлел бар екенін мәлімдеді.
Малайзияның негізін қалаушылардың бірі Наджиб Разактың ұлы кез келген заңсыз әрекетті жоққа шығарды.
Наджиб Разак өзін Лоу Тхэк Чжо бастаған жосықсыз қаржыгерлер адастырды деп мәлімдеді. Айтуынша, олар қазір бостандықта.
Судья Коллин Лоуренс Секерах Наджибтің Сауд Арабиясына қайырымдылық жасау туралы мәліметіне «сену мүмкін емес» деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Сауд Арабиясының донорынан алынған төрт хат жалған және дәлелдер қаражаттың 1MDB-ден алынғанын көрсетеді.
Судья Наджибтің бұрынғы 1MDB және Лоу шенеуніктеріне алданып, құрбан болғаны туралы дәлелдерін жоққа шығарды.
Куәгерлердің айғақтары Наджиб пен Лоу арасындағы «қатесіз байланысты» көрсетеді, ол Наджиб үшін «сенімді адам, жолсерік, делдал және фасилитатор» ретінде әрекет етті, деді сот.
Наджиб орасан зор қаражаттың пайда болуын тексерген жоқ және Лоуға қарсы шара қолданбады. Оның орнына ақшаны пайдаланып, істі тергеп жатқан Бас прокурор мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің басшысын алып тастап, өз позициясын қорғады.
1MDB дауы туралы не белгілі?
Наджиб Разак 2009 жылдан 2018 жылға дейін премьер-министр қызметін атқарды және қызметке кіріскеннен кейін көп ұзамай 1MDB құрды.
АҚШ Әділет министрлігінің мәліметі бойынша, 2009 және 2014 жылдар аралығында топ-менеджерлер мен олардың серіктестері қордан 4,1 миллиард еуродан астам қаражатты ұрлап, оны АҚШ, Сингапур және Швейцария арқылы заңдастырған.
1MDB-ге қатысты қоғамдық ашу-ыза 1957 жылы тәуелсіздік алғаннан бері Малайзияны басқарып келген Наджибтің билеуші партиясының 2018 жылғы сайлауда жеңіліске ұшырауына әкелді.
2020 жылы Наджиб бұрынғы 1MDB еншілес компаниясы SRC International-ға қатысты қылмысы үшін 12 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ол 2022 жылдың тамыз айында жазасын өтей бастады. Осылайша түрмеге жабылған алғашқы Малайзияның бұрынғы көшбасшысы болды. Кешірім кеңесі 2024 жылы оның жазасын екі есеге қысқартып, босату күнін 2028 жылдың тамызына белгіледі, дегенмен жұма күнгі үкім оның жазасын ұзартуы мүмкін.
Оның әйелі Розмах Мансор 2022 жылы жеке пара ісі дел бойынша 10 жылға бас бостандығынан айырылды және апелляциялық шағым қаралғанға дейін кепілдікпен босатылды.
Айта кетейік, Қытайдың бұрынғы спорт министрі сыбайлас жемқорлық үшін өлім жазасына кесілді.