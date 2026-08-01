Малайзияның экс-сенаторы жаңа Құрылтай моделіне көшуді Қазақстан үшін стратегиялық қадам деп атады
АСТАНА. KAZINFORM - Алдағы Құрылтай депутаттарының сайлауы Азия елдеріндегі саясаттанушылар мен қоғам қайраткерлерінің ғана емес, өз парламенттік жүйелерінде көп жыл еңбек еткен тәжірибелі заңгерлердің де назарын аударып отыр.
Қазақстанда жүзеге асып жатқан өзгерістерге қатысты өз бағасын малайзиялық саясаткер, құқық, мемлекеттік басқару және мемлекеттік саясатты талдау саласының сарапшысы Юсмади Юсоф білдірді.
23 тамызға белгіленген сайлау жаңа бір палаталы Құрылтайдың құрамын айқындайды. Сайланған депутаттар заң шығарушы биліктің жаңарған құрылымы мен мемлекеттік басқару жүйесіндегі парламенттің кеңейтілген жауапкершілігі жағдайында жұмыс істейтін болады.
Юсмади Юсоф – бұрын Малайзия Парламентінің сенаторы әрі депутаты болған заңгер, парламенттік реформалар мәселелерін талқылауға қатысқан. Оның айтуынша, заң шығарушы әрі тәжірибелі заңгер ретінде жинаған тәжірибесі Қазақстанның парламенттік жүйесінде жүзеге асып жатқан өзгерістердің ауқымын ерекше бағалауға мүмкіндік береді.
Сарапшының пікірінше, Құрылтайдың құрылуына негіз болған реформа стратегиялық сипатқа ие және Қазақстанның дамуын сапалы жаңа деңгейге көтеруге қабілетті.
-Менің ойымша, бұл бастама стратегиялық сипатқа ие және Қазақстанның дамуын сапалы жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Меніңше, парламенттің қызметін халықтың мүддесіне барынша бағыттауға арналған кез келген реформа – дұрыс бастама. Дәл осындай реформаларға басымдық берілуі керек, – деді Юсмади Юсоф.
Сенатор, парламент депутаты және аға заңгер ретіндегі өз тәжірибесіне сүйене отырып, сарапшы азаматтардың демократиялық қатысуын кеңейтетін, халықтың үнін күшейтетін және тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін нығайтатын кез келген шара қоғамның мүмкіндіктерін шын мәнінде кеңейтетінін атап өтті. Сондықтан ол Құрылтай реформасын Қазақстан тарихындағы маңызды кезең деп санайды.
-Бұрынғы сенатор, Малайзия Парламентінің депутаты және аға заңгер ретіндегі тәжірибеме сүйене отырып, азаматтардың демократиялық қатысуын кеңейтуге, халықтың үнін күшейтуге, мемлекеттік басқарудың ашықтығын арттыруға және тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін нығайтуға ықпал ететін кез келген шара қоғамның мүмкіндіктерін шынымен кеңейтетініне сенімдімін. Осыған байланысты бұл бастама Қазақстан тарихындағы маңызды кезеңге айналады деп есептеймін. Оның Қазақстан халқының кең қолдауына лайық екеніне сенімдімін, – деп түйіндеді Юсмади Юсоф.
Малайзиялық сарапшының бағалауы алдағы сайлаудың маңызы жаңа депутаттық корпусты қалыптастырумен ғана шектелмейтінін көрсетеді. 23 тамыздағы дауыс беру жаңартылған парламенттік модельдің практикалық жұмыс кезеңін бастайды. Ал сайланған Құрылтай заң шығару қызметінде реформаның негізгі қағидаттарын – азаматтардың мүддесіне бағдарлануды, ашықтықты және парламенттің жауапкершілігін күшейтуді іске асыруы тиіс.
Айта кетейік, осыған дейін философия, саясаттану және дінтану институтының директоры Айгүл Сәдуақасова Құрылтайдың миссиясы — партиялық құндылықтар мен ұлттық мүдделерді үйлестіру екенін айтқан болатын.