Мальдив аралдарында 2006 жылдан кейін туғандардың бәріне шылым шегуге тыйым салынды
АСТАНА. KAZINFORM — 1 қарашадан бастап Мальдив аралдарында тұтас бір ұрпаққа, оның ішінде туристерге де темекі шегуге арналған тыйым күшіне енді, деп хабарлайды DW.
Жаңа ережеге сәйкес, «2007 жылдың 1 қаңтарында немесе одан кейін туған адамдарға» Мальдив аралдарында кез келген темекі өнімдерін сатып алуға, тұтынуға немесе сатуға тыйым салынады. Бұл туралы арал мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Осылайша билік темекіден азат ұрпақ қалыптастырғысы келеді.
Елдің денсаулық сақтау министрлігі Мальдив аралдарында барлық жастағы адамдар үшін электронды шылымдар мен вейптерді импорттауға, сатуға, сақтауға және пайдалануға да толық тыйым қолданылады, деп мәлімдеді. Бұл тыйым елге келген шетел азаматтарына да қатысты.
Кәмелетке толмағандарға темекі сату 50 000 руфия (шамамен 2800 еуро) айыппұл салады. Электронды темекілерді қолдану үшін 5000 руфия (280 еуро) айыппұл белгіленген.
Осыған ұқсас тыйымды алғаш енгізген Жаңа Зеландия еді, алайда бір жыл өтпей жатып бюджетке кіріс түсіру арқылы салықтарды төмендету үшін жаңа билік мұндай шектеулерді алып тастады. Қазір Ұлыбританияда да темекіге шектеу нормалары әзірленіп жатыр.
Бұған дейін Испанияда жасөспірімдерге темекі шегуге тыйым салынып, ата-аналарға айыппұл енгізілетіні хабарланған.