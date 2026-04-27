    12:25, 27 Сәуір 2026 | GMT +5

    Мамырда қазақстандықтар неше күн демалады

    АСТАНА. KAZINFORM — Биыл мамыр айында елімізде 4 мереке тойланады. Күнтізбелік есепке сәйкес, бес күндік және алты күндік жұмыс аптасымен еңбек ететін азаматтардың демалыс күндері әртүрлі болады. 

    парк, лето, весна, погода, саябақ, жаз, ауа райы, люди, адамдар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Бес күн жұмыс істейтіндер үшін:

    Мамыр айында төрт мерекеде демалыс беріледі.

    1 мамыр (жұма) — Қазақстан халқының бірлігі күні;
    7 мамыр (бейсенбі) — Отан Қорғаушы күні;
    9 мамыр — Жеңіс күні (9 мамыр сенбіден 11 мамыр дүйсенбіге ауыстырылады);
    27 мамыр (сәрсенбі) — Құрбан айттың бірінші күні.

    Алты күндік жұмыс аптасы үшін:

    1 мамыр (жұма) — демалыс, 2 мамыр (сенбі) — жұмыс, 3 мамыр (жексенбі) — демалыс;
    7 мамыр (бейсенбі) — демалыс;
    9 мамыр (сенбі) — демалыс, 10 мамыр (жексенбі) — демалыс, 11 мамыр (дүйсенбі) — демалыс;
    27 мамыр (сәрсенбі) — Құрбан айттың бірінші күніне байланысты демалыс.

    Сонда мамыр айында аптасына 5 күн жұмыс істейтіндер 14 күн демалады. Ал 6 күндік кестемен еңбек ететіндерге 9 күн демалыс қарастырылған.

    Айта кетейік бұған дейін Наурыз мерекесінде бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар қатарынан 5 күн демалғанын жазғанбыз.

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
