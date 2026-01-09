Манчестерде оқушылардың агрессивті мінез-құлқына байланысты мұғалімдер 9 күндік ереуілге шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Манчестер қаласындағы мектептерде мұғалімдер оқушылардың агрессивті мінез-құлқы мен мектеп әкімшілігінің тиісті шара қолданбауына байланысты ереуіл жариялады. Бұл туралы Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі хабарлады.
Ұлыбританияның Манчестері қаласындағы Lily Lane Primary School және Ravensfield Primary School бастауыш мектептерінде жұмыс істейтін NASUWT мұғалімдер кәсіподағының мүшелері тоғыз күндік ереуіл өткізіп жатыр. Мұғалімдердің айтуынша, ереуілдің себебі — оқушылар тарапынан үнемі байқалатын агрессия және мектеп басшылығының тиімсіз әрекеттері.
Lily Lane Primary School мектебіндегі мұғалімдердің айтуынша, қызметкерлер мен оқушыларға күш көрсету жағдайлары күнделікті болып тұрады. Сонымен қатар, мектеп әкімшілігі агрессивті мінез-құлыққа қарсы нақты жүйе орната алмай отыр: тәртіп ережелері жоқ немесе оны дұрыс қолданбайды.
Мұғалімдерді әсіресе ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың жағдайы алаңдатады. Бұл — күрделі мінез-құлық, эмоциялық немесе психикалық бұзылыстары бар балалар, оларға жеке көзқарас, мамандардың қолдауы мен қосымша ресурстар қажет. Дегенмен, мұғалімдер атап өткендей, мектеп мұндай жағдайларды қамтамасыз етпей отыр.
Кәсіподақ өкілдерінің айтуынша, мұғалімдер сыныптағы агрессия мәселесімен бетпе-бет қалып отыр. Ашық айтып, өзгерістерді талап еткен мұғалімдерге басшылық қысым көрсеткен — олар қызметтен шеттетілген немесе еңбек келісімшарттары ұзартылмаған.
Ravensfield Primary School мектебінде де осындай мәселелер бар. Мұғалімдердің айтуынша, оқушылар қызметкерлерге тіс, қол, аяқпен зақым келтіреді, сілекей шашады, жиһаз лақтырады, кей жағдайларда тіпті мектепке пышақ әкелген.
Оқушылардың агрессивті мінез-құлқы кейде сабақтың тоқтатылуына әкеледі. Кейде балалар мектептің жоғарғы қабаттарына шығып кетіп, сабақ кезінде еркін жүреді. Мұғалімдер әкімшіліктің әрекеті тек өртке қарсы есіктерді жабумен шектеледі деп сын айтты.
Мектеп тәуекелдерді бағаламайды, қызметкерлер мен оқушыларды қорғауға нақты шара қолданбайды, ал мұғалімдер еш қолдау көрмей отыр.
