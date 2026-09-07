KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Маңғыстау облысында 70 шақырым жолға орташа жөндеу жүргізіліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Маңғыстау облысында республикалық маңызы бар «Форт-Шевченко – Таушық – Шетпе» автомобиль жолының 91-161 шақырым аралығындағы учаскесінде орташа жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ.

    а
    Фото: ҚазАвтоЖол

    Жөндеу жұмыстарына 22 бірлік жол-құрылыс техникасы мен 38 маман жұмылдырылған.

    Бүгінгі таңда жолдың 62 шақырымында жону жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ жол төсеміндегі ақауларды жою бойынша 875 текше метр көлемінде жұмыс атқарылған.

    – Жоба аясында 61 шақырымға ірі түйіршікті асфальтбетоннан төменгі қабат төселді. Сонымен қатар 10 шақырымға майда түйіршікті асфальтбетоннан жоғарғы қабат салынды, – делінген компания хабарламасында.

    Жөндеу жұмыстары республикалық маңызы бар автожолдың жалпы ұзындығы 70 шақырым болатын бөлігін қамтиды.

    Жоба толық аяқталғаннан кейін жолдың көлік-пайдалану көрсеткіштері жақсарып, өңір тұрғындары мен транзиттік көлік жүргізушілері үшін қауіпсіз әрі қолайлы қозғалыс қамтамасыз етіледі.

    Айта кетейік, Түркістан облысында жөнделген жол екі айға жетпей ойыла бастады.

    Маңғыстау облысы Жол құрылысы Көлік
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар