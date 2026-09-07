Маңғыстау облысында 70 шақырым жолға орташа жөндеу жүргізіліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Маңғыстау облысында республикалық маңызы бар «Форт-Шевченко – Таушық – Шетпе» автомобиль жолының 91-161 шақырым аралығындағы учаскесінде орташа жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ.
Жөндеу жұмыстарына 22 бірлік жол-құрылыс техникасы мен 38 маман жұмылдырылған.
Бүгінгі таңда жолдың 62 шақырымында жону жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ жол төсеміндегі ақауларды жою бойынша 875 текше метр көлемінде жұмыс атқарылған.
– Жоба аясында 61 шақырымға ірі түйіршікті асфальтбетоннан төменгі қабат төселді. Сонымен қатар 10 шақырымға майда түйіршікті асфальтбетоннан жоғарғы қабат салынды, – делінген компания хабарламасында.
Жөндеу жұмыстары республикалық маңызы бар автожолдың жалпы ұзындығы 70 шақырым болатын бөлігін қамтиды.
Жоба толық аяқталғаннан кейін жолдың көлік-пайдалану көрсеткіштері жақсарып, өңір тұрғындары мен транзиттік көлік жүргізушілері үшін қауіпсіз әрі қолайлы қозғалыс қамтамасыз етіледі.
Айта кетейік, Түркістан облысында жөнделген жол екі айға жетпей ойыла бастады.