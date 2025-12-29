KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:10, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Маңғыстауда прокуратураның ықпалымен дәрігерлерге тиесілі 273 млн теңге жалақы төленді

    АСТАНА. KAZINFORM - Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында медицина мамандарының жалақысы іске прокуратура араласқаннан кейін ғана берілді, деп хабарлайды облыстық прокуратураның баспасөз қызметі.

    ШҚО-да 37 қызметкерге жалақы төлемеген кәсіпорын жауапкершілікке тартылды
    Фото: freepik.com

    Баспасөз қызметінің мәліметтеріе қарағанда, тексеру барысында Мұнайлы ауданының прокуратурасы аудандық аурухананың 1040 қызметкерінің құқықтарының бұзылғанын анықтады. Оларға биылғы жылдың қазан айындағы жалақысы белгіленген мерзімде төленбеген.

    -Енгізілген қадағалау актісінің нәтижесінде 273 млн теңгеден астам мөлшерде аурухана қызметкерлерінің жалақысы төленді, бұл олардың конституциялық құқықтарын толық қалпына келтіруге мүмкіндік берді,-делінген хабарламада. 

    Осыған дейін Қазақстанда 10 мыңнан аса жұмыскерге 2,6 млрд теңгенің жалақысы төленбей қалғаны туралы жаздық. 

     

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы Жалақы Прокуратура Заң және құқық
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар