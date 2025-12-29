Маңғыстауда прокуратураның ықпалымен дәрігерлерге тиесілі 273 млн теңге жалақы төленді
АСТАНА. KAZINFORM - Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында медицина мамандарының жалақысы іске прокуратура араласқаннан кейін ғана берілді, деп хабарлайды облыстық прокуратураның баспасөз қызметі.
Баспасөз қызметінің мәліметтеріе қарағанда, тексеру барысында Мұнайлы ауданының прокуратурасы аудандық аурухананың 1040 қызметкерінің құқықтарының бұзылғанын анықтады. Оларға биылғы жылдың қазан айындағы жалақысы белгіленген мерзімде төленбеген.
-Енгізілген қадағалау актісінің нәтижесінде 273 млн теңгеден астам мөлшерде аурухана қызметкерлерінің жалақысы төленді, бұл олардың конституциялық құқықтарын толық қалпына келтіруге мүмкіндік берді,-делінген хабарламада.
Осыған дейін Қазақстанда 10 мыңнан аса жұмыскерге 2,6 млрд теңгенің жалақысы төленбей қалғаны туралы жаздық.