Маңғыстау облысында ветеринария саласының қызметкерлеріне 53 жаңа автокөлік табысталды
АҚТАУ. KAZINFORM — 5 қыркүйекте Маңғыстау облысында ветеринариялық қызметтің жұмысын жетілдіру, мүмкіндіктерін арттыру, мақсатында жаңа қызметтік автокөліктер салтанатты түрде табысталды.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1 млрд теңге бөлініп, жол талғамайтын 53 көлік, тоңазытқыштар, компьютерлер және оған қажетті құрылғылар сатып алынды.
Бұл шара Мемлекет басшысының ветеринариялық жүйені жаңғырту жөніндегі тапсырмаларын іске асыру аясында жүзеге асырылып отыр. Сонымен қатар, ветеринария саласының кадрлық әлеуетін нығайтып, ауылдық жерлердегі халықтың ветеринариялық көмекке қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Облыста соңғы жылдары ветеринария саласын жетілдіруге мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп келеді. 2022-2025 жылдары ветеринар мамандардың жалақысы екі есеге артты, ал келер жылдан бастап еңбекақыны тағы 150 пайызға көтеру жоспарланып отыр.
Бұдан бөлек, биыл облыс бойынша жаңадан 43 ветеринариялық пункт пен 1 станция салынып жатыр. Сонымен қатар, 2 станция толық жөндеуден өтпек. Жаңа нысандар жыл аяғына дейін аяқталады деп жоспарланған.
Өз сөзінде Нұрдәулет Қилыбай Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес өңірдің ветеринария саласында жүйелі жұмыстар атқарылып жатқанын атап өтті.
— Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында Ветеринария — мемлекеттің биологиялық қауіпсіздік жүйесінің бір бөлігі екенін атап өтті, саланы жетілдіру жөнінде тапсырма берген болатын. Тапсырмаға сәйкес ағымдағы жылдың 2 — тоқсанында Маңғыстау облысының ветеринария басқармасы дербес басқарма ретінде құрылып, біршама жұмыстар атқарылды техникалық база нығайтылып жатыр. Енді сіздерге табысталып отырған жаңа автокөліктер жұмыс сапасын арттырып, ел игілігі үшін қызмет етуге зор мүмкіндік береді, — деді Нұрдәулет Қилыбай.