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    Маңғыстауда 83 келіден астам марихуана тәркіленді

    АҚТАУ. KAZINFORM — Маңғыстау облысында 83 келіден астам марихуананы заңсыз сақтаған күдікті ұсталды. 

    Маңғыстауда 83 келіден астам марихуана тәркіленді
    Фото: Маңғыстау облыстық полиция департаменті

    Оқиға Мұнайлы ауданының Атамекен ауылында болған. «Қарасора» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері облыс прокуратурасының үйлестіруімен жедел-тергеу жұмыстарын жүргізген.

    — 6 тамыз күні сағат 22:00 шамасында түскен жедел ақпарат негізінде ауылдағы шаруашылық нысандарының біріне тінту жүргізілді.

    Нәтижесінде өсімдік тектес зат — марихуана салынған бес қап тәркіленді. Есірткінің жалпы салмағы 83 келі 300 грамм болды, — делінген хабарламада. 

    Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 296-бабы 2-бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. 27 жастағы күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр.

    Бұған дейін, Маңғыстауда кен орнында мұнайды заңсыз өндіру туралы ақпарат тексеріліп жатыр.

    Маңғыстау облысы Есірткімен күрес Қылмыс Полиция
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
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