Маңғыстауда 83 келіден астам марихуана тәркіленді
АҚТАУ. KAZINFORM — Маңғыстау облысында 83 келіден астам марихуананы заңсыз сақтаған күдікті ұсталды.
Оқиға Мұнайлы ауданының Атамекен ауылында болған. «Қарасора» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері облыс прокуратурасының үйлестіруімен жедел-тергеу жұмыстарын жүргізген.
— 6 тамыз күні сағат 22:00 шамасында түскен жедел ақпарат негізінде ауылдағы шаруашылық нысандарының біріне тінту жүргізілді.
Нәтижесінде өсімдік тектес зат — марихуана салынған бес қап тәркіленді. Есірткінің жалпы салмағы 83 келі 300 грамм болды, — делінген хабарламада.
Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 296-бабы 2-бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. 27 жастағы күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр.
Бұған дейін, Маңғыстауда кен орнында мұнайды заңсыз өндіру туралы ақпарат тексеріліп жатыр.