    18:20, 20 Қараша 2025 | GMT +5

    Маңғыстауда ер адам өз-өзін өртемек болды

    АҚТАУ. KAZINFORM – Оқиға Бейнеу ауданында болған. Ер адам Бейнеу аулындағы полиция бөлімінің бақылау - өткізу пунктінде өз-өзін өртеуге әрекет жасаған.

    Фото: видеодан алынған скрин

    Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, тәртіп сақшылары патрульдік бақылау кезінде жол ережесін бұзған көлікті тоқтатып, жүргізушіні әкімшілік жауапкершілікке тартқан. Алайда кейін көлік жүргізуші полиция бөлімінің бақылау-өткізу пунктіне өзі келіп, қызметкерлердің заңды әрекетіне наразылық білдірген.

    - Бақылау пунктінде ол өзіне сұйықтық құйып, өзін-өзі өртеуге тырысты. Құқық қорғау органы қызметкерлері бұл әрекетін уақытылы тоқтатты. Ер адам медициналық мекемеге жеткізілді. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, оқиғаның барлық мән - жайы анықталып жатыр, - делінген хабарламада.

    Бұған дейін, Маңғыстау полициясының бастығы туралы фейк ақпарат тараған болатын.

     

    Аягөз Ізбасарова
    Автор
