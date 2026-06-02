Маңғыстауда итбалықтар мен бекіре тұқымдас балықтардың өлексесі табылды
АҚТАУ. KAZINFORM — Түпқараған ауданы аумағынан теңіз сүтқоректілерінің өлекселері әлі де табылып жатыр. 1 маусым күні 20 итбалықтың өлексесі анықталған. Бұл туралы облыстық экология департаменті хабарлады.
— 1 маусым күні Түпқараған ауданы Форт Шевченко қаласында су тұщыту зауытынан бастап Баутин «KCA» жағалауына дейінгі аралықта теңіз жағалауынан 20 итбалық пен 8 бекіре тұқымдас балықтың өлексесі табылды. Соған орай, 2 маусым күні Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті зертханалық-талдамалық бақылау бөлімі мамандары аталған аумаққа барып, теңіз жағалауынан су сынамаларын алу жұмыстарын жүргізді. Сынама қорытындысы қосымша хабарланады, — делінген хабарламада.
Бұған дейін, Каспий жағалауынан 300-ге жуық итбалықтың өлексесі табылған болатын.
Каспий жағалауынан тағы да итбалықтардың өлексесі табылды.