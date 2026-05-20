Маңғыстауда итбалықтардың жаппай қырылуы тыйылар емес: тағы 35 өлексе табылды
АҚТАУ. KAZINFORM — Өлі итбалықтар Баутин ауылы маңындағы «Асан» және «Каса» аймақтары арасындағы жағалау бөлігінде анықталды. Бұл туралы облыстық Экология департаменті хабарлады.
19 мамырда облыстық балық шаруашылығы басқармасының жануарлар әлемін қорғау қызметінің инспекторлары 35 итбалықтың және бекіре тұқымдас балықтардың елексесін тапқан.
— Осыған байланысты экология департаментінің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің мамандары аталған учаскеде теңіз суынан сынамалар алды. Су сынамаларын зерттеу нәтижелері қосымша хабарланатын болады, — делінген хабарламада.
Бұған дейін 10-11 мамыр күндері Түпқараған ауданының Баутин ауылындағы жағалаудан 37 өлі итбалық табылған еді. Сол кезде де облыстық экология департаментінің зертханалық-талдамалық бақылау бөлімінің мамандары теңіз суынан сынамалар алды. Талдау нәтижелері бойынша судың құрамынан ластаушы заттар анықталған жоқ.
Бұған дейін, Каспий жағалауынан 300-ге жуық итбалықтың өлексесі табылған болатын.