Маңғыстауда өңдеу өнеркәсібі 39%-ға өсті
АСТАНА. KAZINFORM — Маңғыстау облысының өнеркәсіп кәсіпорындары жыл басынан бері 2,1 трлн теңгеге өнім өндіріп, 3,6%-ға нақты өсім көрсетті. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының ұлттық экономиканы әртараптандыру және елдің көлік-логистикалық әлеуетін ашу жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру аясында Маңғыстау облысында өңдеу секторы мен инфрақұрылымдық әлеуетін нығайту бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде.
2026 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша өңір негізгі бағыттарда тұрақты даму қарқынын көрсетті. Экономикалық өсімнің негізгі үлесі өңдеу өнеркәсібі, құрылыс саласы және көлік-логистика кешені есебінен қамтамасыз етілді.
Маңғыстау облысының өнеркәсіп кәсіпорындары жыл басынан бері 2,1 трлн теңгеге өнім өндіріп, 3,6%-ға нақты өсім көрсетті. Өнеркәсіп өндірісінің құрылымында негізгі өзгерістер байқалуда: дәстүрлі өндіруші салалармен қатар өңдеу өнеркәсібі озық өсім қарқынын көрсетті. Биылғы қаңтар–маусым айларында өңдеу өнеркәсібінде өндірілген өнім көлемі 39%-ға артып, 186 млрд теңгеге жетті. Бұл көрсеткіштер шикізаттық емес сектордың дәйекті түрде кеңейіп келе жатқанын және қосылған құны жоғары өнім өндірісінің артып отырғанын айқын көрсетеді. Оң серпін инвестиция саласында да сақталып отыр. Алты айдың қорытындысы бойынша негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі шамамен 500 млрд теңге болды.
Өнеркәсіптік және көлік инфрақұрылымының дамуы өңірдің құрылыс кешенінің қарқынды жұмысына серпін беруде. Нәтижесінде орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 11,8%-ға өсіп, 178,3 млрд теңге болады.
Өңірде тұрғын үй құрылысы да қарқынды жалғасып жатыр. Жыл басынан бері 275 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,6%-ға жоғары. Тұрғын үй қорының ұлғаюы халықтың тұрмыс сапасын жақсартып, қалалық инфрақұрылымның одан әрі дамуына ықпал етіп отыр.