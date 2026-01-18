KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:41, 18 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Маңғыстауда өрт сөндіру көлігі тұрғын үйге соғылып, екі адам қаза тапты

    АҚТАУ. KAZINFORM — Қайғылы жағдай Жаңаөзен қаласында болған. 

    Маңғыстауда өрт сөндіру көлігі тұрғын үйге соғылып, екі адам қаза тапты
    Фото: видеодан алынған скрин

    Бүгін 18 қаңтарда Жаңаөзен қаласы Манат көшесінде шақыртуға бара жатқан өрт сөндіру көлігі мен жеңіл автокөлік соғысып, жол-көлік апаты болған. Салдарынан өрт сөндіру көлігі жеке тұрғын үйге соғылған. 

    Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жол-көлік апатынан екі адам мерт болған. 

    — Жол апаты салдарынан 2 адам қаза тауып, 5 адам зардап шекті. Түрлі дене жарақатын алғандардың арасында үш өрт сөндіруші бар. Барлығы да ауруханаға жеткізілді, — делінген хабарламада. 

    Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы мен себептері анықталып жатыр. Қылмыстық іс полиция департаменті басшылығының бақылауында.

    Бұған дейін, Маңғыстауда автобус апатқа ұшырап, 5 адам қаза тапқан болатын.

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы Өрт сөндіруші Жол апаты
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар