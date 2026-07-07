Маңғыстауда республикалық маңызы бар жолдың 70 шақырымында жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Маңғыстау облысында республикалық маңызы бар «Форт-Шевченко – Таушық – Шетпе» автомобиль жолында орташа жөндеу жұмыстары жалғасуда, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы.
Жөндеу жұмыстары автожолдың 91-161 шақырым аралығында жүргізіліп жатыр.
Жобаға 22 бірлік жол-құрылыс техникасы мен 38 маман жұмылдырылған.
– Биыл 36 шақырымда жону жұмыстары жүргізілді, 875 текше метр аумақта жол төсеміндегі ақаулар жойылды. Сонымен қатар 35 шақырымда ірі түйіршікті асфальтбетоннан төменгі қабат төселді, – делінген хабарламада.
Орташа жөндеу жұмыстары жол сапасын жақсартуға, көлік қозғалысының қауіпсіздігі мен тұрғындардың жайлылығын арттыруға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, Қарағанды облысында республикалық маңызы бар жолдың 32 шақырымы жөнделіп жатыр.