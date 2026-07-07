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    Маңғыстауда республикалық маңызы бар жолдың 70 шақырымында жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Маңғыстау облысында республикалық маңызы бар «Форт-Шевченко – Таушық – Шетпе» автомобиль жолында орташа жөндеу жұмыстары жалғасуда, деп хабарлайды «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы.

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    Фото: ҚазАвтоЖол

    Жөндеу жұмыстары автожолдың 91-161 шақырым аралығында жүргізіліп жатыр.

    Жобаға 22 бірлік жол-құрылыс техникасы мен 38 маман жұмылдырылған.

    – Биыл 36 шақырымда жону жұмыстары жүргізілді, 875 текше метр аумақта жол төсеміндегі ақаулар жойылды. Сонымен қатар 35 шақырымда ірі түйіршікті асфальтбетоннан төменгі қабат төселді, – делінген хабарламада.

    Орташа жөндеу жұмыстары жол сапасын жақсартуға, көлік қозғалысының қауіпсіздігі мен тұрғындардың жайлылығын арттыруға мүмкіндік береді.

    Айта кетейік, Қарағанды облысында республикалық маңызы бар жолдың 32 шақырымы жөнделіп жатыр.

    Маңғыстау облысы ҚазАвтоЖол Жол құрылысы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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