    17:45, 03 Қараша 2025 | GMT +5

    Маңғыстауда тағы да итбалық қырылып жатыр

    АҚТАУ. KAZINFORM – Теңіз сүтқоректілерінің өлекселері Түпқараған ауданы Баутин ауылы аумағындағы теңіз жағасынан анықталған. Итбалықтарды байқап, құзырлы органдарға хабар берген тұрғынның айтуынша, жағалауда 6 өлексе жатыр. Оның екеуінің мойынына ау оралған.

    Маңғыстауда тағы да итбалық қырылып жатыр
    Фото: Әлеуметтік желіден

    Осы оқиға бойынша Маңғыстау облыстық балық инспекциясы басқармасы барлық құзырлы орган инспекторлары оқиға орнына кеткенін хабарлады. 

    Маңғыстауда тағы да итбалық қырылып жатыр
    Фото: Әлеуметтік желіден

    — Мамандар алгаритм бойынша жұмыс істейді. Экология және гидробиология институтының қызметкерлері сол жерде, — делінген хабарламада. 

    Маңғыстауда тағы да итбалық қырылып жатыр
    Фото: Әлеуметтік желіден

    Бұған дейін, биыл шілде айында Ақтауда теңіз жағалауынан итбалықтың өлексесі табылған болатын.

    Ал, биыл мамыр айында Маңғыстауда теңіз жағалауынан 279 итбалықтың өлексесі табылды.

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы Итбалық Экология Каспий Ақтау
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
    Автор
