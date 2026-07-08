Маңғыстауда теміржол қызметкері жұмыс орнында көз жұмды
АҚТАУ. KAZINFORM – Маңғыстау облысында теміржол қызметкері жұмыс орнында көз жұмды. Оқиғаға байланысты мемлекеттік еңбек инспекциясы тергеп-тексеру жұмысын бастады.
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға 5 шілде күні шамамен сағат 09:10-да Маңғыстау магистральдық желі бөлімшесіне қарасты №13 разъезде болған.
Разъезд бастығы жұмыс орнында кезекші қызметкерінің денесін тапқан. Оқиға орнына жедел медициналық жәрдем бригадасы мен полиция қызметкерлері шақырылған. Дәрігерлер 1983 жылы туған ер адамның қайтыс болғанын растаған.
- Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің департаменті тергеп-тексеру жұмысын жүргізіп жатыр,- деп мәлімдеді компанияның баспасөз қызметі.
Бұған дейін Қостанайдағы кәсіпорында жұмысшы әйел қолынан айырылғанын жазған едік.