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    Маңғыстауда теміржол қызметкері жұмыс орнында көз жұмды

    АҚТАУ. KAZINFORM – Маңғыстау облысында теміржол қызметкері жұмыс орнында көз жұмды. Оқиғаға байланысты мемлекеттік еңбек инспекциясы тергеп-тексеру жұмысын бастады.

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    Фото: pexels.com

    «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға 5 шілде күні шамамен сағат 09:10-да Маңғыстау магистральдық желі бөлімшесіне қарасты №13 разъезде болған.

    Разъезд бастығы жұмыс орнында кезекші қызметкерінің денесін тапқан. Оқиға орнына жедел медициналық жәрдем бригадасы мен полиция қызметкерлері шақырылған. Дәрігерлер 1983 жылы туған ер адамның қайтыс болғанын растаған.

    - Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің департаменті тергеп-тексеру жұмысын жүргізіп жатыр,- деп мәлімдеді компанияның баспасөз қызметі.

    Бұған дейін Қостанайдағы кәсіпорында жұмысшы әйел қолынан айырылғанын жазған едік.

    Теміржол Маңғыстау облысы Оқиға
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Авторлар