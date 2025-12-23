KZ
    17:57, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Маңғыстауда жұмыссыздық мәселесі қалай шешіліп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM – Маңғыстау облысының Нұрдәулет Қилыбай өңірдегі жұмыссыздық мәселесі қалай шешіліп жатқанын айтып берді. 

    Маңғыстауда жұмыссыздық мәселесі қалай шешіліп жатыр
    Фото: Орталық коммуникациялар қызметі

    Бүгінгі күні өңірдегі өзекті мәселелердің бірі — жұмыссыздық болып отыр. 2025 жылдың 3 тоқсаны бойынша облыстағы жұмыссыздық деңгейі 5,1%-ды құрады.

    — Жұмыссыздық деңгейін азайту мақсатында аудан, қала тұрғындарымен кездесулер аясында өңірдегі ірі мекеме басшыларымен кездесу ұйымдастырылды. Бұл мәселе менің тұрақты бақылауда, - деді Н. Қилыбай елордада Орталық коммуникациялар қызметінде.

    Биыл әкім қабылдауына 700-ге жуық адам қабылданса, оның 80%-дан астамы жұмыссыздық мәселесімен келген. Бір ғана Ақтау қаласында осы мәселені реттеу мақсатында 18 ірі мекемемен меморандум жасалған.

    Жұмыспен қамтудың Өңірлік картасына сәйкес, 28 441 адам жұмысқа орналастырылған, оның 62%-ы тұрақты.

    Бұған дейін Нұрдәулет Қилыбай Ақтауда ауыз су тапшылығы толығымен жойылғанын айтқан еді. 

    Сонымен бірге, Маңғыстау облысында 16 жаңа жол салынып жатыр.

    Айжан Серікжанқызы
    Автор
