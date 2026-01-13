Маңғыстаудағы Бозжыра шатқалына қатынау жеңілдейді
АҚТАУ. KAZINFORM — Жобаға 3 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалады. Бұл туралы Қарақия ауданы әкімдігі хабарлады.
Жобаға тапсырыс берушісі — «Қарақия аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі. Тендер жеңімпазы — «Ақ жол құрылыс» ЖШС жобаны 2 513 222 944,4 теңгеге жүзеге асыруды ұсынған. Қосымша құн салығын ескергенде, келісімшарттың жалпы сомасы шамамен 3,159 миллиард теңгені құрады.
Аймақтағы ең танымал туристік нысандардың біріне ұзындығы 13,2 шақырым болатын жол салынады. Жол құрылысымен қатар, Бозжыра аумағында екі визит-орталықтың құрылысы да басталған болатын. Қазіргі уақытта олардың біреуі толық аяқталған. Ол келесі туристік маусымда пайдалануға беріледі.
— Қазір Бозжыра шатқалына баратын жолдың құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы құрылыс жұмыстары 9 айға жоспарланған. 2026 жылдың шілде айына дейін салынып болуы тиіс. Бозжыра шатқалына бұрын туристердің, жалпы халықтың баруы өте қиын болатын. Жол талғамайтын көліктермен ғана баратын. Енді жол салынған соң жеңіл көлікпен де баруға мүмкіндік туады. Бұл облыста туризмді дамытуға өзінің оң септігін тигізеді деп есептейміз, — дейді Қарақия ауданы әкімінің орынбасары Санат Төкенов.
Бұған дейін, Маңғыстауда Бозжыра шатқалында визит-орталығының құрылысы басталғанын жазған болатынбыз.