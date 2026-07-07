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    Маңғыстаудың туристік әлеуеті мен өзекті мәселелері - «Таза қала» бағдарламасында

    АСТАНА. KAZINFORM – Jibek Joly телеарнасы «Таза қала» бағдарламасының кезекті шығарылымы Маңғыстау өңіріне арналды.

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    Фото: Видеодан алынған скрин

    Бағдарламада өңірдегі жол сапасы, инфрақұрылым, жағажайлар мен тарихи орындардың жағдайы, тазалық мәдениеті және туризм саласының дамуы жан-жақты қарастырылды.

    – Түсірілім тобы Маңғыстаудың көрікті жерлерін аралап, жергілікті тұрғындар мен сала мамандарының пікірін тыңдады. Өңірдің туристік әлеуеті мен бүгінгі ахуалы көрермен назарына шынайы форматта ұсынылады, – делінген хабарламада.

    Бағдарламада Маңғыстаудың табиғи және тарихи нысандары, оларды сақтау, туристер үшін қолайлы жағдай жасау мәселелері де қамтылады.

    Айта кетейік, Маңғыстауға саяхат қанша тұратынын мынау сілтеме арқылы оқи аласыз.

    Туризм Маңғыстау облысы JIBEK JOLY «Таза Қазақстан» акциясы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар