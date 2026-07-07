Маңғыстаудың туристік әлеуеті мен өзекті мәселелері - «Таза қала» бағдарламасында
АСТАНА. KAZINFORM – Jibek Joly телеарнасы «Таза қала» бағдарламасының кезекті шығарылымы Маңғыстау өңіріне арналды.
Бағдарламада өңірдегі жол сапасы, инфрақұрылым, жағажайлар мен тарихи орындардың жағдайы, тазалық мәдениеті және туризм саласының дамуы жан-жақты қарастырылды.
– Түсірілім тобы Маңғыстаудың көрікті жерлерін аралап, жергілікті тұрғындар мен сала мамандарының пікірін тыңдады. Өңірдің туристік әлеуеті мен бүгінгі ахуалы көрермен назарына шынайы форматта ұсынылады, – делінген хабарламада.
Бағдарламада Маңғыстаудың табиғи және тарихи нысандары, оларды сақтау, туристер үшін қолайлы жағдай жасау мәселелері де қамтылады.
Айта кетейік, Маңғыстауға саяхат қанша тұратынын мынау сілтеме арқылы оқи аласыз.