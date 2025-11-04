Маңғыстаулық палуан Парижде дзюдодан әлем чемпионы атанды
АҚТАУ. KAZINFORM – Францияның Париж қаласында өтіп жатқан дзюдодан ардагерлер арасындағы Әлем чемпионатында маңғыстаулық тәжірибелі палуан Қайрат Бурбасов ел намысын абыроймен қорғап, дзюдодан Әлем чемпионы атанды.
Маңғыстау дзюдо федерациясының хабарлауынша, Қайрат Бурбасов Бразилиялық Фелип Лунаны, Франциялық Джоффрей Армандты, жартылай финалда Грузиялық Дмитрий Муладзені жеңіп, финалға жолдама алған. Финалда отандасы, 2024 жылы Лас-Вегаста әлем чемпионы атанған Атырау спортшысы Есмағанбетов Мейрамбекті ұтып, әлемдік доданың жеңімпазы атанған.
Қайрат Бурбасов — қазақ күресінен тұңғыш әлем чемпионатының қола жүлдегері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, қазақ күресінен ҚР еңбегі сіңген жаттықтырушы, самбодан спорт шебері, дзюдодан спорт шебері, әлем чемпионы «Қара бура» — Нурдаулет Жарылғаповтың жеке бапкері.
Бұған дейін, Джиу-джитсудан әлем чемпионатында финалда қос қазақ қызы күресіп, Жібек Құлымбетова үздік шықты.