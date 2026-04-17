Марк Цукерберг цифрлық «егізін» жасап жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Meta компаниясының басшысы Марк Цукерберг қызметкерлермен тіл табыса алатын және басқару функцияларын жартылай орындайтын өзінің цифрлық көшірмесін жасап жатыр, деп хабарлайды ТАСС.
Марк Цукерберг жасанды интеллект негізіндегі цифрлық «егізін» жасаумен айналысып жатыр. Ол өзінің жасанды сыңарына жұмыс міндеттерінің бір бөлігін жүктеуді жоспарлап отыр.
Bloomberg мәліметінше, бұл нұсқа Meta әзірлейтін виртуалды кейіпкерлер технологиялары арқылы қолға алынған.
Жасанды интеллект Цукербергтің сөйлеу стилін, мінез-құлқын және көпшілік алдындағы сөз сөйлеу ерекшеліктерін қайталауға, сондай-ақ оның компания стратегиясына қатысты көзқарастарын ескеруге үйретіледі.
Meta қызметкерлері жоспар бойынша басшының виртуалды нұсқасымен өзара байланыс орната алады. Бұл компания ішіндегі қарым-қатынасты нығайтып, қызметкерлердің жұмыс процесіне көбірек қатысуына көмектесуі мүмкін.
Марк Цукерберг бұл ЖИ-егізі арқылы командамен кері байланысты жақсартып, жаңа өнімдерді әзірлеуге көбірек уақыт бөлуді көздейді.
Алайда сарапшылар бірқатар қауіпті атап өтті. Олар виртуалды басшы мен қызметкерлер арасындағы қашықтықтың артуы, сондай-ақ жасанды интеллектінің эмоцияны толық түсініп, эмпатияны талап ететін шешімдер қабылдау қабілеті туралы сұрақтарды көтерді.
Айта кетейік, 75 құқық қорғау ұйымынан құралған коалиция Meta компаниясын Ray-Ban smart glasses және Oakley smart glasses құрылғыларына бет-әлпетті тану функциясын енгізуден бас тартуға шақырды.