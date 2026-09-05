Марқакөл қорығында фототұзаққа қоңыр аю түсіп қалды
АСТАНА. KAZINFORM – Марқакөл мемлекеттік табиғи қорығында орнатылған фототұзақ қоңыр аюды тіркеді.
Қоңыр аю — өңірдегі ең ірі жыртқыштардың бірі. Ол орманды алқаптарды мекендеп, қорек іздеп үлкен аумақты аралай алады. Рационы да әртүрлі: өсімдіктер, жидектер мен тамырлардан бастап жәндіктер мен жануар тектес қорекке дейін пайдаланады.
Аю адамды әдетте айналып өтуге тырысады. Сондықтан оның табиғи ортадағы тіршілігін көбіне осындай фототұзақ кадрлары арқылы көруге болады.
Айта кетелік Іле-Алатауында тау ешкісі фототұзаққа іліккен еді.