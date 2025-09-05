Марокко Африкадағы жаһандық логистикалық орталыққа айналды
АСТАНА. KAZINFORM — Танжер-Мед портының арқасында Марокко Африка мен Еуропа мен Америка арасын байланыстыратын маңызды логистикалық торапқа айналды. Бұл порт қазіргі уақытта Испанияның Альхесирас және Барселона, Италияның Генуя қалаларымен теңіз бағыттары бойынша жұмыс істейді, деп жазды Азертадж.
Азертадж марокколық Akhbarona электронды газетіне сілтеме жасап хабарлағандай, Қытай Чэнду қаласынан Танжер-Мед портына дейін Польша, Германия және Испания арқылы өтетін жаңа логистикалық дәлізді іске қосты. Құрлық (теміржол) және теңіз тасымалын біріктіретін бұл дәліз жеткізу уақытын 35 күннен 20 күнге дейін қысқартты. Бұл Марокконы Африка мен Америкаға апаратын стратегиялық қақпа ретінде ерекше деңгейге көтеріп отыр.
Бұл жоба «Жаңа Жібек жолы» бастамасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Жүк алдымен Еуропа арқылы теміржолмен Барселонаға жеткізіліп, содан кейін Танжер-Мед портында кемелерге тиеп жөнелтіледі. Бұл тәсіл шығындарды азайтып, жеткізу сенімділігін арттырады және Солтүстік Африка нарықтарына тауарлардың келуін жеделдетеді.
Бұл бастама марокколық экспорттаушылар үшін үлкен мүмкіндіктер ашады, әсіресе Қытайдың Марокконы қоса алғанда 53 африкалық елге кедендік жеңілдіктер ұсыну саясаты аясында. Марокколық кәсіпкерлерге 1,4 миллиард тұтынушысы бар және жылына 186 миллиард долларлық азық-түлік импорттайтын Қытай нарығына шығуға үлкен мүмкіндік беріліп отыр.
Сонымен қатар, соңғы 15 жыл ішінде Африкадағы ең ірі автомобиль өндірушісіне айналған Марокко өз позициясын жаһандық логистикалық инфрақұрылым ретінде күшейтіп келеді. Бұған Еуропаға географиялық жақындық және Америкаға теңіз арқылы небәрі бес күндік жол әсер етуде. «Атлант жағалауы» жобасы, соның ішінде Дахла порты, Марокконың Қытай, Африка және Еуропа арасындағы көпірге айналу жолында сенімді ілгерілеп келе жатқанын көрсетеді.
