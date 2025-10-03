Мароккодағы жастар наразылығы жаппай қақтығысқа ұласты: қаза тапқандар бар
АСТАНА. KAZINFORM - Солтүстік Африкадағы жастардың шеруі жаппай қақтығысқа ұласып, салдарынан адамдар қаза тауып, жүздеген адам қамауға алынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ресми мәліметке сәйкес, 1 қазан күні Марокконың оңтүстік-батысындағы Агадир қаласының маңында жандармерия қызметкерлері полиция бөлімшесіне кіріп, қару-жарақты тартып алмақ болған бір топ наразы топқа оқ жаудырған.
Марокко Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, салдарынан үш адам қаза тауып, ондаған адам жараланған. Министрлік қақтығыс болған түнде барлығы 354 адам, оның ішінде 326 қауіпсіздік қызметкері жараланғанын түсіндірді. Елдің 23 аймағындағы 271 қызметтік полиция көлігі, 175 жеке автокөлік, 80-ге жуық әкімшілік және коммерциялық ғимарат зақымданған.
Ішкі істер министрлігі тәртіпсіздікке қатысқандардың 70%-ы кәмелеттік жасқа толмағандар екенін, ал кей жағдайда олардың үлесі 100%-ға жеткенін мәлімдеді. Прокуратураның қаулысымен кәмелетке толмағандар процессуалдық қадағалауға алынса, ересектерге қатысты қамауға алу шарасы тағайындалды. Барлығы 400-ден астам адам ұсталды.
Z буынының наразылығы
Марокко Корольдігінде құқық қорғау органдарымен қақтығысқа ұласқан наразылық шаралары бір аптадан бері жалғасып жатыр. Наразылық шаралары елдің ең ірі қалаларында, соның ішінде Рабат, Касабланка, Танжер, Марракеш және Агадирде өтіп жатыр. Жастар көліктерді өртеп, банктерге, дүкендерге, үкіметтік ғимараттарға шабуыл жасап, полиция бекеттерін қиратты.
#GENZ212 youth protests in Morocco grow in size and boldness. They demand health care and education, protest money spent in stadiums for the World Cup. "Al-shaʿb yurīd suqut al-fasād" - the people want the fall of corruption. pic.twitter.com/dyXy4Qg8kF— Jorge Martin ☭ (@marxistJorge) September 29, 2025
Наразылық толқынын TikTok, Instagram және Discord сияқты әлеуметтік медиа платформаларында пайда болған «GenZ 212» деп аталатын анонимді жастар тобы ұйымдастырды. Белсенділердің айтуынша, олардың талабы денсаулық сақтау мен білім беру саласындағы реформаларға, сондай-ақ жемқорлықпен күреске қатысты.
- Бізде стадиондар бар, ауруханалар қайда? - дейді демонстранттар 2026 жылғы Африка кубогы мен 2030 жылғы әлем чемпионатына дайындыққа миллиардтаған қаражат салатын билікке наразылық білдіріп.
ІІМ наразылық білдіру құқығы заң аясында сақталатынын, алайда құқықтық тәртіп күштері «азаматтар мен инфрақұрылым объектілерінің қауіпсіздігіне төнетін қатерге жол бермейтінін» атап өтті.
Сарапшылардың пікірінше, наразылыққа денсаулық сақтау жүйесінің әлсіздігі, жастар арасындағы жұмыссыздық (ресми деректер бойынша 35%-ға дейін), әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік қызметтерге инвестиция салудың орнына спорттық жобаларға қаржы жұмсауға көңілі толмау сияқты факторлар әсер еткен.
Тәртіпсіздіктің ең күшті эпизодтары Сусс-Масса аймағының орталық қаласы Агадирде және оның маңындағы аудандарда тіркелді.
Айта кетейік, Марокко Еуропалық Одақтағы ең ірі тыңайтқыш жеткізушіге айналды.