Мәселе психологтерде ғана болса, әскердегі өлім-жітім баяғыда тыйылар еді – Дәния Еспаева
АСТАНА. KAZINFORM – Қоғамдағы қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ету мәселелеріне арналған көшпелі Үкімет сағатында Мәжіліс депутаты Наталья Дементьева әскердегі өлім мен суицидтің қашан тыйылатынын сұрады.
- Әскери қызметшінің анасы ретінде мені де басқа аналар сияқты армиядағы қатыгез қарым-қатынас, оның ішінде әскерилердің өлімі мен суицидіне әкеп жатқан жайттар алаңдатпай қоймайды. Бұл оқиғаларды жекелеген қайғылы жағдай деп қарастыруға болмайды. Бұл әскердегі тәрбие ісінде жүйелік проблема бар екенін көрсетеді және сала бұл міндетін дұрыс орындай алмай отырғанын көрсетеді. Бейбіт уақытта сарбаздардың қаза табуын тоқтататындай шынайы шаралар қашан қабылданады, - деп сұрады депутат.
Қорғаныс министрінің қару-жарақ және әскери техника жөніндегі орынбасары Шайх-Хасан Жазықбаев әскерде болып жатқан келеңсіздіктер сарбаздардың әскерге дейін көрген өнеге-тәрбиесінен туындайтынын айтып қалды.
- Осының алдында Ішкі істер министрі баяндамасында айтқан қоғамдағы оқиғалар, отбасында, мектептерде болып жатқан жайттар, бетімен жүрген балалар, есірткінің таралуы сияқты жақсы-жаман жағдайлармен Қорғаныс министрлігі бетпе-бет келіп отыр. Әрине, әскерге келіп жатқан мыңнан бір баланың мұндағы шектеулерден кейін психологиялық күйзеліске ұшырауы әбден мүмкін. Әскери психологтер біліктілігін арттыру курстарынан өте бастады. Жергілікті психологиялық орталықтарды да психологиялық орталықтарды тартып жатырмыз. Жасанды интеллект көмегімен телеграмм-бот істеп тұр. Ол бот тәулік бойы әскери қызметшілер мен олардың отбасына күйзеліс, күрделі жағдайларды еңсеруге көмектеседі, - деді ол.
Министрлік өкілінің бұл жауабына Мәжіліс төрағасының орынбасары Дәния Еспаева қарсы уәж айтты.
- Психолог арқылы ғана шешуге болатын болса, бұл мәселе баяғыда шешілген болар еді. Әрине, бұл жерде өздеріңіздегі әскери бөлімдерде жұмыс істеу керек, - деді ол.
Бұған дейін Жамбыл облысындағы сарбаз өлімі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатқанын жазған едік.