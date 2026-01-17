Маск OpenAI мен Microsoft-ты сотқа беріп, 134 млрд долларға дейін өтемақы талап етті
АСТАНА. KAZINFORM – Миллиардер 79–134 млрд доллар аралығында өтемақы талап етті, деп хабарлайды DW.
Америкалық миллиардер Илон Маск OpenAI негізін қалаушы Сэм Альтманға, сондай-ақ OpenAI және Microsoft компанияларына қарсы сотқа талап-арыз берді. Іс Калифорния штатының Солтүстік округінің федералдық аудандық сотында жұма күні, 16 қаңтарда тіркелген. Іс материалдарына сәйкес, Масктың OpenAI мен Microsoft-қа қатысты жиынтық қаржылық талаптары 134 млрд доллар деп бағаланып отыр.
Маск OpenAI компаниясын құруға өзі де қатысқанын еске салды. Талап-арызда OpenAI 2015 жылы жасанды интеллект саласындағы коммерциялық емес зерттеу стартапы ретінде құрылғаны көрсетілген. Оның негізін қалаушылар Сэм Альтман мен Илон Маск болған.
Миллиардердің айтуынша, ол жобаға 38 млн доллар инвестиция салған, бұл компанияның бастапқы капиталының шамамен 60%-ы.
Сонымен қатар Маск команда жасақтауға қатысқанын, іскерлік байланыстар орнатуға көмектескенін және стартаптың дамуының алғашқы кезеңінде оның беделін нығайтуға үлес қосқанын мәлімдеді.
2018 жылы Илон Маск OpenAI директорлар кеңесінен шығып, өз жобаларына назар аударды. Қазіргі таңда олардың бірі — X әлеуметтік желісінде жұмыс істейтін және ChatGPT-ге бәсекелес болып саналатын Grok атты ИИ-чат-бот.
Маск кеткеннен кейін OpenAI Microsoft корпорациясымен ынтымақтастық орнатып, инвестиция тартты және оған акцияларының бір бөлігін сатты. Кейін компания нарыққа кеңінен таралған ChatGPT чат-ботын шығарды. Талапкердің дерегінше, бұл өнім OpenAI-ға көпмиллиардтық табыс әкелген.
Талап-арызда OpenAI компаниясының қазіргі бағасы шамамен 500 млрд долларға жеткені айтылған. Маск алынған табысты заңсыз деп санап, оны өзінің бастапқы инвестицияларымен байланыстырады. Осыған байланысты ол OpenAI-дан 65,6–109,43 млрд доллар, ал Microsoft-тан 13,3–25,06 млрд доллар көлемінде өтемақы талап етеді.
OpenAI компаниясы талап-арызды негізсіз деп атады. Microsoft өкілі де корпорацияға қатысты талаптардың дәлелдермен расталмағанын мәлімдеді. Reuters агенттігінің хабарлауынша, екі компания да сотқа Масктың талаптарымен келіспеу жөнінде өтініш берген.
Сот процесі сәуір айында басталады деп күтілуде. Іс алқабилердің қатысуымен қаралатын болады.