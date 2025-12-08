KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:31, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Масуд Пезешкиан 10-11 желтоқсан күндері Астанаға ресми сапармен келеді

    АСТАНА. KAZINFORM – 10-11 желтоқсан күндері Астанаға Иран Ислам Республикасының Президенті Масуд Пезешкиан ресми сапармен келеді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Масуд Пезешкиан 10-11 желтоқсан күндері Астанаға ресми сапармен келеді
    Фото: Anadolu Ajansı

    Сапар барысында тараптар жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіп, сауда-экономикалық, көлік-логистика және мәдени-гуманитарлық салалардағы қазақ-иран ынтымақтастығын одан әрі нығайту мәселелерін талқылайды. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы Қырғызстан президентімен телефон арқылы сөйлескенін жазған едік. 

