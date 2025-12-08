09:31, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Масуд Пезешкиан 10-11 желтоқсан күндері Астанаға ресми сапармен келеді
АСТАНА. KAZINFORM – 10-11 желтоқсан күндері Астанаға Иран Ислам Республикасының Президенті Масуд Пезешкиан ресми сапармен келеді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Сапар барысында тараптар жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізіп, сауда-экономикалық, көлік-логистика және мәдени-гуманитарлық салалардағы қазақ-иран ынтымақтастығын одан әрі нығайту мәселелерін талқылайды.
