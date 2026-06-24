Маунтинбайктан Азия чемпионаты-2026: Қазақстаның құрамы жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Маунтинбайктан Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Ташкентте (Өзбекстан) өтетін 2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын спортшылар тізімін жариялады.
Құрлықтық додаға Қазақстан құрамасының сегіз спортшысы қатысады:
- Денис Сергиенко
- Никита Галкин
- Алексей Фефелов
- Константин Казаков
- Ілияс Рахимов
- Татьяна Генелева
- Алина Спирина
- Юлия Ли
Азия чемпионаты 23-27 маусым аралығында өтеді.
Айта кетелік Қазақстан құрамасы Жапонияны жеңіп, Азия чемпионы болған еді.