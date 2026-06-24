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    Маунтинбайктан Азия чемпионаты-2026: Қазақстаның құрамы жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Маунтинбайктан Қазақстан құрамасының бапкерлер штабы Ташкентте (Өзбекстан) өтетін 2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын спортшылар тізімін жариялады.

    Маунтинбайктан Азия чемпионаты-2026: Қазақстаның құрамы жарияланды
    Фото: ҰОК

    Құрлықтық додаға Қазақстан құрамасының сегіз спортшысы қатысады:

    - Денис Сергиенко

    - Никита Галкин

    - Алексей Фефелов

    - Константин Казаков

    - Ілияс Рахимов

    - Татьяна Генелева

    - Алина Спирина

    - Юлия Ли

    Азия чемпионаты 23-27 маусым аралығында өтеді. 

    Айта кетелік Қазақстан құрамасы Жапонияны жеңіп, Азия чемпионы болған еді

    Спорт Қазақстан құрамасы Азия чемпионаты
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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