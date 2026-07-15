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    Маусым айында 167,8 мың автокөлік есепке қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы маусым айында Қазақстан Республикасында 167 878 автокөлік есепке қойылды.

    Маусым айында 167,8 мың автокөлік есепке қойылды
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    Бұл ағымдағы жылдың мамыр айындағы көрсеткішпен (147 668) салыстырғанда 13,7% жоғары.

    Есепке қойылған автокөліктердің жалпы санының 87,4% жеңіл автомобильдер, 5,7% жүк автомобильдері, 2,4% тіркемелер, 1% мотоциклдер, 0,9% автобустар және 2,6% өзге де автокөлік.

    Айта кетелік Қазақстанда ең көп сатылған автокөліктер белгілі болған еді. Сонымен қатар автокөліктің VIN-коды туралы нені білу керек екендігі туралы жазған едік

    Статистика Автобус Көлік
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар